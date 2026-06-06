Cine gratis en RTVE Play: todos los estrenos de cine que llegan la semana del 8 al 14 de junio

Disfruta del mejor cine en RTVE Play, que trae esta semana nuevos títulos a la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE para que puedas ver totalmente gratis.

La casa y El reino animal son solo algunas de las películas que durante la semana del 8 al 14 de junio se suman al amplio catálogo de RTVE Play, al que podrás acceder sin coste solo con registrarte en la plataforma y en el que encontrarás el mejor cine nacional e internacional. Descubre más sobre los estrenos de cine que aterrizan.

Un tren para Durango (Lunes 8 de junio a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Wéstern dirigido por Mario Caiano. Dos aventureros consiguen un billete para Durango para comenzar una nueva vida. En el viaje, el tren es atacado por tropas mexicanas en busca del oro de la caja fuerte. Los dos hombres deciden ir en su busca.

Sentían una extraña y excitante peste de dólares (Martes 9 de junio a las 12.00 horas en La 2 y RTVE Play) Charity Jenkins (Robert Malcolm) gestiona todo lo que vinculado al ferrocarril. No obstante, algunos habitantes de la zona y una banda mexicana tienen sus propios planes, también sobre el dinero.

La casa (Martes 9 de junio a las 23.05 horas en La 2 y RTVE Play) Comedia dramática basada en la novela homónima de Paco Roca. Tras la muerte del patriarca, tres hermanos y sus familias se reúnen en la casa de campo familiar en la que años antes coincidían por las vacaciones. Deben decidir qué hacer con la vivienda, una tarea muy difícil de ejecutar.

Una vocal (Cortometraje) (Martes 9 de junio a las 0.45 horas en La 2 y RTVE Play) Polo Menárguez escribi y dirige la historia de Ana y Amparo. Madre e hija, en la sala de espera de un anatómico forense, deben identificar el hombre que les ha destrozado la vida.

El tigre del río Kwai (Miércoles 10 de junio a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) La historia de Armanco Visconti en manos de Franco Lattanzi. En Tailandia, un joven quiere devolver a la familia de su amigo americano fallecido todas sus pertenencias personales. La misión no será fácil, ya que en América deberá superar muchos obstáculos.

Vendo cara la piel (Jueves 11 de junio a las 12.05 horas en La 2 y RTVE Play) Cine de siempre Mañanas de cine - Vendo cara la piel Shane, el hijo mayor de una familia de granjeros del Lejano Oeste, regresa a casa para vengar el asesinato de sus padres y de su hermana. rtve play Una familia se niega a vender sus tierras y es asesinada como represalia. Años después Shane, el hijo que sobrevivió por estar ausente en el momento de la tragedia, clama venganza.

El reino animal (Jueves 11 de junio a las 0.00 horas en La 2 y RTVE Play) Película francesa dirigida y coescrita por Thomas Cailley. En medio de una oleada de mutaciones de humanos en animales, François (Romain Duris) intenta salvar a su esposa. Solo le queda su hijo Émile (Paul Kircher), con quien iniciará una nueva vida.