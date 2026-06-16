Crece la confianza en RTVE, "referente de credibilidad" en el panorama audiovisual español, según el Instituto Reuters

RTVE se consolida como referencia de credibilidad en el panorama audiovisual español. Así lo aseguran el 52% de los encuestados en el Digital News Report 2026, publicado este martes, y que confirma que una mayoría de los ciudadanos confía en las informaciones del ente público, frente al 21% que se muestra neutral y el 28% que mantiene su desconfianza.

"RTVE protagoniza uno de los avances más visibles del año", concreta el citado informe, que examina al detalle la situación de un sector en el que la sociedad sigue confiando como cortafuegos en época de desinformación.

Es una mejora de cuatro puntos respecto al año anterior que sitúa a RTVE en posición de ventaja frente a otras cadenas de televisión como LaSexta, que obtiene un 46% de confianza, o Telecinco, que cae al 36%, con un 37% de desconfianza activa que la sitúa en los últimos puestos de la tabla. En el conjunto del ranking de marcas seleccionadas, que incluye quince marcas periodísticas de distintos formatos, RTVE supera a cabeceras de referencia como El País (49%), El Mundo (47%) o El Confidencial (39%) y solo queda por detrás de Antena 3 (cuya mejora respecto a 2025 es de solo dos puntos) y de los diarios regionales y locales.

En la mejora de la confianza en RTVE destaca, además, la transversalidad, una estrategia que pasa por buscar sinergias entre las diferentes ramas del conglomerado —digital, audiovisual y radiofónica— con el fin último de ofrecer contenidos más completos.

Por otro lado, aunque la marca sigue siendo más creíble a la izquierda que a la derecha, RTVE mejora en ambos flancos del espectro político, y más en la derecha que en la izquierda.