Crece la confianza en RTVE, "referente de credibilidad" en el panorama audiovisual español, según el Instituto Reuters
- El Digital News Report España 2026 destaca el aumento de la confianza en RTVE, uno de los avances más visibles del año
- RTVE es la televisión que mejor convierte la audiencia offline a digital
RTVE se consolida como referencia de credibilidad en el panorama audiovisual español. Así lo aseguran el 52% de los encuestados en el Digital News Report 2026, publicado este martes, y que confirma que una mayoría de los ciudadanos confía en las informaciones del ente público, frente al 21% que se muestra neutral y el 28% que mantiene su desconfianza.
"RTVE protagoniza uno de los avances más visibles del año", concreta el citado informe, que examina al detalle la situación de un sector en el que la sociedad sigue confiando como cortafuegos en época de desinformación.
Es una mejora de cuatro puntos respecto al año anterior que sitúa a RTVE en posición de ventaja frente a otras cadenas de televisión como LaSexta, que obtiene un 46% de confianza, o Telecinco, que cae al 36%, con un 37% de desconfianza activa que la sitúa en los últimos puestos de la tabla. En el conjunto del ranking de marcas seleccionadas, que incluye quince marcas periodísticas de distintos formatos, RTVE supera a cabeceras de referencia como El País (49%), El Mundo (47%) o El Confidencial (39%) y solo queda por detrás de Antena 3 (cuya mejora respecto a 2025 es de solo dos puntos) y de los diarios regionales y locales.
En la mejora de la confianza en RTVE destaca, además, la transversalidad, una estrategia que pasa por buscar sinergias entre las diferentes ramas del conglomerado —digital, audiovisual y radiofónica— con el fin último de ofrecer contenidos más completos.
Por otro lado, aunque la marca sigue siendo más creíble a la izquierda que a la derecha, RTVE mejora en ambos flancos del espectro político, y más en la derecha que en la izquierda.
RTVE, la televisión que mejor convierte su audiencia offline a digital
El informe comisionado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford y elaborado por investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra sitúa a la corporación pública como "la excepción más nítida" en conversión de audiencia offline a digital. Con un 12% de audiencia digital semanal, es la única televisión que supera el 10% online y la que presenta la mejor conversión relativa entre audiencia offline y digital.
Esto se refleja también en el alcance total neto, la suma de consumo exclusivamente offline, exclusivamente online y dual, que ofrece la imagen más fiel del tamaño real de cada marca. Mientras que la mayoría de las televisiones y radios no ha logrado trasladar su peso al mundo online, RTVE presenta un perfil más equilibrado, con un alcance neto del 34% que la sitúa en segundo lugar del ranking, un crecimiento de cuatro puntos con respecto a 2025.
Como destaca el informe, la estructura del mercado se mantiene relativamente estable en sus posiciones, aunque la distribución interna sigue desplazándose lentamente hacia el digital, un ámbito en el que RTVE demuestra su robustez.