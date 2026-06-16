Los funcionarios de Justicia de Cáceres protestan contra el "caos" de la Administración tras las últimas novedades

Al grito de "¡Bolaños, déjate de apaños!", "¡Atenea no agiliza, paraliza!", y "¡Justicia hundida, gestión fallida!", cerca de medio centenar de funcionarios de la Administración de Justicia de Cáceres se han concentrado a las puertas del Palacio de Justicia de la capital cacereña para protestar por la situación que viven en estos momentos ante las novedades que se han introducido.

La protesta había sido convocada por la Junta de Personal de Justicia, órgano integrado por los sindicatos UGT, CSIF, Comisiones Obreras y el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), cuya principal queja reside en la introducción de los Tribunales de Instancia que plantea la Ley de Eficiencia en la Administración de Justicia, un proceso en el cual a Cáceres le ha tocado ser además ‘provincia piloto’ sin haberse aumentando la plantilla para ello.

Al respecto, los funcionarios denuncian el cambio "radical" en sus condiciones de trabajo, que pasa por ubicaciones físicas diferentes y la implantación de un nuevo modelo organizativo en muchos casos desconocido para ellos. De igual modo apuntan que no se ha incrementado el personal pese a aumentar las plazas judiciales y de fiscales, lo que provoca un "grave incremento del trabajo diario", según el manifiesto leído en la protesta.

La problemática con Atenea

A la introducción de los Tribunales de Instancia se suma la llegada de forma simultánea (lo que tampoco ha sido bien visto) de un nuevo programa informático de gestión procesal, Atenea. En torno al mismo, los funcionarios indican de partida que no han recibido formación específica para su manejo, salvo manuales "interminables" o simples vídeos explicativos.

Por el tiempo que vienen trabajando con ella, esta aplicación (cuya implantación en principio se iba a retrasar hasta septiembre para depurar fallos) obvia la tramitación procesal, no permite realizar gestiones indispensables para agilizar procedimientos, da problemas en la comunicación entre distintos servicios, y "se queda colgada a diario".

Como indica la vicepresidenta de la Junta de Personal de Justicia, Rosa Muñana, "yo como funcionaria no es que me esté amotinando, no es que no quiera trabajar, es que no puedo trabajar. Me están obligando a dar pasos inútiles, que no tienen ningún sentido… además es una aplicación que se cae 20 veces al día". Según añade, "es una locura, son miles de quejas a diario. Si el funcionario no puede trabajar, el fiscal tampoco, el juez tampoco… es un pez que se va mordiendo la cola. Es una cadena".

“Es una bomba de relojería, que tarde o temprano va a explotar contra la defensa del ciudadano“ Rosa Muñana, vicepresidenta de la Junta de Personal

Los funcionarios explican que la única alternativa que ofrece el Ministerio es elevar incidencias al Centro de Atención al Usuario, pero las soluciones "se dan a cuentagotas, acumulándose miles de incidencias". Para Rosa Muñana, los principales perjudicados de la actual situación de bloqueo son los ciudadanos: "es una bomba de relojería, que tarde o temprano va a explotar contra la defensa del ciudadano".

El último ejemplo de la situación que se está viviendo es la implantación la pasada semana en la Fiscalía Provincial de Cáceres de Atenea Fiscal, provocando "el bloqueo absoluto de la Fiscalía", de tal modo que califican a la aplicación como "una gran piedra en el camino para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia".

La Junta de Personal de Justicia no está en contra de las novedades, pero sí de la forma en que se están introduciendo, "obviando la opinión del grueso de la Administración de Justicia, que no son otros que los propios funcionarios". En palabras de Rosa Muñana, "no entendemos esta carrera sin sentido del Ministerio; lo que estamos tratando de decir es que se hagan las cosas despacio y bien, que no cuesta nada".