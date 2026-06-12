Más de 2 mil casos abiertos por violencia de género en Extremadura

Extremadura mantiene activos 2.781 casos de violencia de género. De ellos, 1.513 son de la provincia de Badajoz, y el resto, 1.268, son de la provincia de Cáceres. Estos son algunos de los datos que se han puesto en común en la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer que ha celebrado, este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Entre los más de 2 mil casos abiertos, 1 está catalogado como riesgo extremo, 41 son de riesgo alto, 551 están clasificados como medio y el resto, como riesgo bajo. Estos últimos, 2.222 casos, están gestionados a través del sistema VioGén. Es decir, a través de la Policía Nacional y la Guardia Civil, junto a las Policías locales.

01.49 min 2.781 casos de violencia de género activos en Extremadura

Almaraz se suma al sistema VioGén En total, 13 municipios extremeños forman parte de este sistema VioGén. Almaraz, en la provincia de Cáceres, firmará, próximamente, el convenio de adhesión al sistema. Así lo ha anunciado el delegado del gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en la Comisión. Quintana ha criticado que Badajoz, el mayor municipio de la región, no se sume a este sistema a pesar de las continuas insistencias del TSJEx. "He perdido todo tipo de esperanza a que el Ayuntamiento de Badajoz firme el convenio" remarca el delegado. La ciudad que sí se encuentra en VioGén es Cáceres. El pasado marzo, firmó junto a la Delegación del Gobierno el convenio y tras esa rúbrica se puso en funcionamiento la unidad de violencia de género. Está integrada por 3 agentes, un subinspector y 2 agentes de la Policía Local. Efectivos que se aumentarán, dice el alcalde cacereño, Rafael Mateos, "si así lo requieren tanto los órganos judiciales como el Cuerpo Nacional de la Policía". 01.32 min Congreso sobre violencia de género

Los centros de crisis atienden más de 200 casos Además del sistema VioGén, en Extremadura las víctimas cuentan con el apoyo psicológico y el asesoramiento jurídico, laboral o económico de los profesionales que conforman la red recursos de atención a las víctimas de violencia de género de la Junta de Extremadura. Entre estos recursos están los centros de atención integral 24 horas. Se ubican en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia y proporcionan apoyo especializado a personas, mayores de 12 años, que hayan sufrido violencia sexual. Desde su puesta en marcha, el 31 de diciembre de 2024, estos centros han recibido más de 200 casos. Actualmente, 109 casos están en trámite. Ara Sánchez, secretaría general de Igualdad, anuncia que el objetivo es que las víctimas de violencia sexual y violencia de género "puedan declarar desde los centros de crisis" para que se sientan "reconfortadas, acompañadas, por los profesionales que desde el primer momento las están atendiendo y si entran en contacto con el circuito judicial puedan declarar con serenidad" ““