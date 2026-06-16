La diputada general de Bizkaia presenta en Madrid las ventajas fiscales de invertir y trabajar en el territorio
- Elixabete Etxanobe ofrece estabilidad jurídica y medidas para incentivar las empresas y el talento
- El Gobierno Vasco cree que estas medidas están dentro de los márgenes de la armonización fiscal
'Bizkaia invierte' es el título del encuentro que ha celebrado este martes la Diputación Foral de Bizkaia en Madrid, para promover la inversión industrial, tecnológica y energética en el territorio. Han asistido representantes empresariales e institucionales, a los que la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha presentado las medidas fiscales recién aprobadas por el gobierno foral para atraer empresas y talento a un territorio envejecido, con problemas de relevo en el tejido económico.
Acompañada por representantes de grandes compañías que tienen su sede en Bizkaia, como Iberdrola, BBVA o Petronor, el primer mensaje de Etxanobe ha sido que es un territorio de oportunidades que tiene la cultura empresarial arraigada en su ADN. "En las instituciones van a encontrar cercanía, estabilidad y seguridad jurídica" ha dicho la diputada general. Aunque también ha recordado que "el modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos", sino por incentivar las empresas y el talento.
Apoyo fiscal
Etxanobe ha destacado que "las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores, que garantizan la calidad en el empleo, que son más verdes, compiten con ventaja. Pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos". Y ha añadido que "en Bizkaia los profesionales con talento tienen y van a tener aún más apoyo fiscal".
El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que el territorio debería servir de ejemplo frente a quienes usan la fiscalidad sólo con fines recaudatorios. Y recuerda que en Bizkaia se concentra más de la mitad de la inversión extranjera en Euskadi. "Los inversores, como nuestras empresas, se sienten atraídos siempre por los espacios en los que se despliegan incentivos fiscales, innovación, donde se cuida el talento, donde tenemos seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma" ha dicho Garamendi.
Plan de medidas tributarias
El pasado viernes, la Diputación de Bizkaia presentaba su anteproyecto de Norma Foral de Medidas Tributarias. Un plan que contempla reforzar el arraigo empresarial y deducciones para atraer y retener el talento. Entre otras medidas, prevé una reducción del 30 por ciento en las plusvalías generadas en la transmisión de empresas, siempre que mantengan su actividad. O exenciones fiscales para las personas cualificadas que vayan a trabajar allí. Y con un especial énfasis en el acceso a la vivienda.
Desde el PSE, socio de gobierno del PNV en la Diputación de Bizkaia, no han ocultado su enfado. Denuncian que la reforma no ha sido pactada con ellos y que pone en peligro la armonización fiscal con las otras dos haciendas vascas. Sin embargo, la portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena ha asegurado que el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi dio su visto bueno a las medidas aprobadas por la diputación de Bizkaia. Ha recordado que cada territorio tiene diferentes ritmos. Y que la nueva normativa vizcaína se está desarrollando dentro de la normalidad y dentro de los márgenes de la armonización fiscal entre los tres territorios. Por su parte, la Diputación de Gipuzkoa prepara su propio paquete de medidas fiscales.