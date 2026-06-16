La diputada general de Bizkaia presenta en Madrid las ventajas fiscales de invertir y trabajar en el territorio

'Bizkaia invierte' es el título del encuentro que ha celebrado este martes la Diputación Foral de Bizkaia en Madrid, para promover la inversión industrial, tecnológica y energética en el territorio. Han asistido representantes empresariales e institucionales, a los que la diputada general, Elixabete Etxanobe, ha presentado las medidas fiscales recién aprobadas por el gobierno foral para atraer empresas y talento a un territorio envejecido, con problemas de relevo en el tejido económico.

Acompañada por representantes de grandes compañías que tienen su sede en Bizkaia, como Iberdrola, BBVA o Petronor, el primer mensaje de Etxanobe ha sido que es un territorio de oportunidades que tiene la cultura empresarial arraigada en su ADN. "En las instituciones van a encontrar cercanía, estabilidad y seguridad jurídica" ha dicho la diputada general. Aunque también ha recordado que "el modelo tributario de Bizkaia no pasa por aplicar bajadas generalizadas de impuestos", sino por incentivar las empresas y el talento.

Apoyo fiscal Etxanobe ha destacado que "las empresas que invierten en I+D o que financian proyectos innovadores, que garantizan la calidad en el empleo, que son más verdes, compiten con ventaja. Pagan menos impuestos y tienen más facilidades para financiar sus proyectos". Y ha añadido que "en Bizkaia los profesionales con talento tienen y van a tener aún más apoyo fiscal". El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado que el territorio debería servir de ejemplo frente a quienes usan la fiscalidad sólo con fines recaudatorios. Y recuerda que en Bizkaia se concentra más de la mitad de la inversión extranjera en Euskadi. "Los inversores, como nuestras empresas, se sienten atraídos siempre por los espacios en los que se despliegan incentivos fiscales, innovación, donde se cuida el talento, donde tenemos seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma" ha dicho Garamendi.