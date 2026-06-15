Un ataque ruso deja al menos nueve muertos y destrozos en el histórico monasterio de las Cuevas de Kiev

El monasterio de las Cuevas y su catedral de la Dormición, en Kiev, han sido dañados en un ataque masivo ruso la pasada noche en Kiev, que ha dejado cuatro muertos y treinta heridos. Además de ser Patrimonio Mundial de la UNESCO, es un templo muy importante para la religión ortodoxa y la historia del país. Rusia asegura que los ataques iban dirigidos contra la industria militar.

Además, ha habido cortes de electricidad en varias zonas de la capital ucraniana, dejando a 140.000 personas sin luz. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia ha lanzado 70 misiles y 611 aparatos aéreos no tripulados. Es el mayor ataque de las últimas dos semanas.

Zelenski pide más apoyo al G7 Zelenski ha confirmado estos datos en su cuenta de X poco antes de participar en la cumbre del G7 en la ciudad francesa de Évian. Desde allí ha dicho que es “uno de los crímenes más graves perpetrados por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha”. En estos días tiene previsto reunirse de forma bilateral con los principales líderes europeos y con el presidente de EE.UU., Donald Trump. “Es muy importante que haya una respuesta de los países del G7”, ha escrito el presidente ucraniano. Concretamente, Zelenski necesita más ayuda en materia de defensa aérea y en especial en materia de misiles antibalísticos, para frenar los ataques rusos. Sobre el ataque contra Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, ha denunciado que el Ejército ruso atacó una infraestructura industrial que volvió a ser golpeada por segunda vez minutos después cuando los equipos de rescate trabajaban en el lugar del impacto. Los cinco rescatistas muertos en Járkov perdieron la vida en este segundo ataque, el presidente ucraniano. Ha dicho además además que las fuerzas rusas atacaron una estación de tren, una institución educativa y varias empresas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania. El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha dicho que es “un mensaje” del presidente ruso, Vladímir Putin, al G7 y al Consejo Europeo, que celebran sendas cumbres esta semana. “Apuesta por el terror en vez de por la diplomacia”, afirmó en su cuenta de X. Sibiga ha dicho que Putin es “el peor bárbaro del siglo XXI”, y le acusa de dirigir los ataques de su Ejército contra “monumentos religiosos y culturales únicos”. El jefe de la diplomacia ucraniana citó otros edificios históricos dañados en ataques rusos durante la guerra como el Museo de Arte de Járkov o la Casa del Órgano y la Música de Cámara de Dnipró. También en X y en su primera reacción al ataque que ha dañado la catedral de la Dormición de Kiev, el ministro ucraniano había comparado previamente a Rusia con el grupo yihadista Estado Islámico (EI), conocido entre otras cosas por destruir patrimonio histórico considerado herético.