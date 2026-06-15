'Espejo del Mundo', la nueva exposición del Museo Helga de Alvear que rescata la memoria de dos espacios de opresión

Rescatar la memoria de un lugar de opresión, de un espacio con una fuerte carga social y política como es el antiguo Hospital Psiquiátrico de Bétera (Valencia). Es el objetivo de 'Espejo del mundo', la primera gran exposición individual de Patricia Gómez y María Jesús González que el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear (Cáceres) acogerá hasta el próximo 11 de octubre.

Las artistas han trabajado durante 7 años en el hospital valenciano. "En el psiquiátrico de Bétera se internaba a la gente porque no entraba dentro del patrón de la sociedad. Nos pusimos en contacto con psiquiatras que trabajaron en este espacio en los años 70, psiquiatras jóvenes que empezaban con una mirada mucho más comprometida, y nos pasaron sus libros de pabellón. Fue aportar su mirada. Le daba una luz muy bonita y positiva al proyecto", mantiene María Jesús González.

Una mujer visita la exposición 'Espejo del mundo' Museo Helga de Alvear

Las obras del Hospital Psiquiátrico de Bétera conviven con las producidas especialmente para el Museo Helga de Alvear a partir de la 'Cárcel Vieja' de Cáceres. Las artistas estudiaron el espacio durante diez días. "El momento que hemos querido rescatar ha sido aquel en el que finaliza la Guerra Civil y empieza toda la dictadura. La prisión se llena de gente que no había cometido ningún delito, que pensaba de forma diferente", añade María Jesús González.

La intervención ha dado lugar a dos piezas audiovisuales y a un arranque mural de 23 metros que repone la memoria acumulada de este antiguo espacio de reclusión de Cáceres. "El objetivo de entrar en la cárcel era rescatar una parte de su arquitectura y sacarla al espacio público para que pudiera ser visitada. Se trata de un ejercicio de restitución", admite Patricia Gómez.

La exposición 'Espejo del mundo' es fruto de la colaboración entre el Museo Helga de Alvear y el TEA Tenerife Espacio de las Artes. Allí viajará en 2027 para iniciar un segundo capítulo. Ese mismo año se editará una publicación conjunta que reunirá los proyectos presentados en ambas instituciones.