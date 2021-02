Cáceres abre el Museo Helga de Alvear: de Goya a Ai Weiwei

Cáceres ya tiene su museo de arte contemporáneo. La Fundación Helga de Alvear inaugura mañana su centro en la ciudad extremeña. que arrancaa con 200 piezas entre las que se cuentan Caprichos de Goya”, cuadros de Picasso o Kandinsky, y una lámpara de Ai WeiWei que preside la entrada al recinto.

El nuevo espacio expositivo, diseñado por el arquitecto Emilio Tuñón, abrirá sus puertas al público el próximo viernes. Con cuatro plantas y 8.000 metros cuadrados, incluido el jardín,exhibe obras nunca antes mostradas de la coleccionista Helga de Alvear, que encontró en la capital cacereña un lugar para su proyecto tras no poder consumarlo en Vigo, San Sebastián y Granada.

La lámpara de Ai WeiWei, compuesta por 60.000 cristales rojos, fue la primera pieza que se montó en el nuevo museo y la primera que descubre el visitante al pisar el hall principal. Una pieza con vocación de permanecer en la ciudad extremeña, dada la dificultad de su traslado e instalación por sus dimensiones, que al galerista adquirió cuando el artista asiático no era apenas conocido. "Él me contactó y me dijo que me la enviaba gratis y por un precio bajo. Y hoy tengo un símbolo de la caída del capitalismo chino", ha recordado en la presentación de museo.

Helga de Alvear, que llegó a España en 1957 -“sin saber nada de arte”, según reconoce- lleva cuatro décadas como una de las principales galeristas del país. Dice que su colección la ha ido creando siendo “la última en comprar” en su galería: los clientes, siempre primero. Y, aunque ha comprado “chorradas, como todos”, ha desarrollado un olfato para acumular una impresionante colección basándose en su instinto y gusto: “Nunca compro un artista, compro una obra”.

En el mismo hall también luce en lo alto de una esquina la riqueza cromática de Yves Klein con su célebre vaciado en miniatura de La victoria de Samotracia.

"Bay Area Blues" (2018), Larry Bell