Mueren doce personas tras estrellarse un avión en Missouri, EE.UU.
- El avión ha estrellado al despegar del aeropuerto Butler Memorial tras no poder alcanzar altura
- Los fallecidos son doce paracaidistas y un piloto y por ahora se desconocen las causas del accidente
Doce personas han fallecido este domingo en un accidente de avión en Missouri, EE.UU., según ha informado la Patrulla Estatal de Carreteras en redes sociales. Son once paracaidistas y el piloto del vehículo.
"En este momento, los informes indican que todos los ocupantes, doce en total, han fallecido", ha escrito la Patrulla Estatal de Carreteras en su perfil de X. Los agentes se encuentran en el lugar del accidente, cerca del aeropuerto Butler Memorial, ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates.
Según las informaciones preliminares de la Administración Federal de la Aviación (FAA por sus siglas en inglés), una aeronave P750 de Pacific Aerospace se estrelló al despegar del aeropuerto de Butler Memorial de Missouri a las 11.35. "En ese momento, la FAA no estaba proporcionando servicios de control de tráfico aéreo", añade. Además, ha informado de que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se hará cargo de la investigación.
El avión acababa de despegar y no pudo ganar altitud
El avión, que transportaba a once paracaidistas del centro de caída libre Skydive Kansas City, acababa de despegar pero no pudo ganar altitud, giró hacia la izquierda y finalmente se estrelló, según ha explicado Dennis Jacobs, gerente interino del aeropuerto, a NBC News.
Según el sheriff del condado de Bates, Chad Anderson, no se trataba de una aerolínea comercial, sino de un avión "local" que acababa de salir del aeropuerto. "Parece ser un accidente", ha añadido en rueda de prensa. Anderson ha explicado también que familiares de las víctimas presenciaron el accidente.
Butler se encuentra a unos 96 kilómetros de Kansas City, en Missouri. Por ahora, se desconocen las causas del accidente.