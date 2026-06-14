Mueren doce personas tras estrellarse un avión en Missouri, EE.UU.

Doce personas han fallecido este domingo en un accidente de avión en Missouri, EE.UU., según ha informado la Patrulla Estatal de Carreteras en redes sociales. Son once paracaidistas y el piloto del vehículo.

"En este momento, los informes indican que todos los ocupantes, doce en total, han fallecido", ha escrito la Patrulla Estatal de Carreteras en su perfil de X. Los agentes se encuentran en el lugar del accidente, cerca del aeropuerto Butler Memorial, ayudando al Departamento de Policía de Butler y a la Oficina del Sheriff del Condado de Bates.

Según las informaciones preliminares de la Administración Federal de la Aviación (FAA por sus siglas en inglés), una aeronave P750 de Pacific Aerospace se estrelló al despegar del aeropuerto de Butler Memorial de Missouri a las 11.35. "En ese momento, la FAA no estaba proporcionando servicios de control de tráfico aéreo", añade. Además, ha informado de que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) se hará cargo de la investigación.