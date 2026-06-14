Joana Vasconcelos transfigura el Museo Picasso de Málaga

Transformación, alteración, metamorfosis, cambio o mutación son los principios con los que la portuguesa Joana Vasconcelos (1971) consigue desplazar el significado de los objetos sin anular su memoria.

A menudo es la escala monumental lo que sorprende del trabajo de la artista, que se muestra en el Museo Picasso Málaga durante este verano. Joana Vasconcelos. Transfiguración ofrece una amplia visión de su trayectoria mediante 13 esculturas e instalaciones.

En la obra de la portuguesa lo textil deviene arquitectura, lo ornamental asume un papel estructural, el objeto cotidiano se transforma en un dispositivo crítico, la casa se abre como escenario público y el museo se convierte en un lugar vivencial, más allá de la conservación.

Vista de una sala de la exposición 'Joana Vasconcelos. Transfiguración'. © GRAYSC - Courtesy La Patinoire Royale Bach MPM

La acción de “transfigurar” no implica sustituir ni borrar el origen: aquello sigue siendo lo que es, pero empieza a mostrarse de otra manera. Los objetos mantienen su identidad material y su carga cultural, aunque su sentido se transforma al situarse en un nuevo marco perceptivo.

Joana Vasconcelos pone como ejemplo Las señoritas de Avinyó " Si miramos las señoritas de Picasso, están ahí, pero, al mismo tiempo, no están ahí. A través de formas geométricas, que no son naturales, han sido transfiguradas; su identidad ha mutado".

A gran escala Vasconcelos se nutre de la cultura material de Portugal. A partir de objetos cotidianos, símbolos religiosos populares como el corazón de Viana, materiales industriales y técnicas artesanales, su obra explora la capacidad del arte para transformar lo familiar y alterar la percepción del mundo. El sagrado corazón de Jesús, símbolo popular portugués, de Joana Vasconcelos. Pablo Asenjo FOTO: Pablo Asenjo La mirada crítica de Vasconcelos no está exenta de un sutil sentido del humor, la riqueza sensorial seduce al espectador y le obliga a replantearse todo aquello que creía conocer produciendo una sensación de extrañamiento. Vasconcelos cree que el arte contemporáneo genera espacios de interpretación que pueden ser "físicos, mentales, conceptuales o espirituales".

Hacer preguntas "El arte, cuando no es conceptual, no necesita de una traducción, necesita de interpretación y sentimiento, necesita emoción. Cuando trabajas con las emociones de la gente es más interesante: con mi obra, no busco dar respuestas, quiero hacer preguntas", señala la artista. Escultura de Joana Vasconcelos. DMF-Daniel Malhao, Fotografia (L FOTO: Daniel Malhao El comisario de la muestra, Miguel López-Remiro, considera "la obra de la artista como un conjunto de operaciones que reorganizan nuestras jerarquías culturales: entre lo doméstico y lo público, lo artesanal y lo industrial, lo popular y lo monumental". La artista parte de elementos como utensilios domésticos o fragmentos de tradición popular y transforma su escala, su función y su relación con el espacio. El espectador reconoce su origen, pero ya no puede vincularse a ellos de la misma manera, una tensión que activa la experiencia de la transfiguración. Reconocida internacionalmente, una de sus intervenciones más famosas fue la instalación en el Palacio de Versalles de sus esculturas, la primera mujer en exponer allí. Vasconcelos también se apropió de algunas de las estancias del Palacio de Liria y el Guggenheim Bilbao le dedicó una retrospectiva en 2018. Guggenheim La sala. Guggenheim - Joana Vasconcelos Ver ahora