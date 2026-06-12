Guadalajara enciende este viernes la llama de los cuentos con 46 horas ininterrumpidas de historias

Guadalajara vuelve a convertirse desde este viernes en la capital del cuento con el arranque de su maratón de los cuentos. Se trata de una cita que llenará de historias la ciudad durante 46 horas ininterrumpidas hasta este domingo.

La narración arrancará a las cinco de la tarde con la intervención de la alcaldesa, Ana Guarinos. A lo largo del fin de semana se contarán alrededor de un millar de cuentos en una edición que tiene como hilo conductor el fuego, símbolo de encuentro, conocimiento y transmisión de historias.

22.58 min ¿Leer o no leer? Esa es la cuestión

El Palacio del Infantado acogerá el escenario principal de esta gran fiesta de la palabra, que además estrena espacio renovado tras más de tres décadas de narración oral. La programación contará con la participación de narradores llegados de distintos puntos de España y del extranjero. Entre ellos destaca la presencia de la narradora y actriz palestina Fidaa Ataya, llegada desde Cisjordania.

Junto al maratón, la ciudad acogerá el XIX Festival de Narración Oral Profesional en el Teatro Moderno, además de conferencias, los tradicionales Monucuentos en monumentos de Guadalajara, actuaciones musicales y espectáculos.