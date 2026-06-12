El Congreso abre sus puertas para conmemorar las primeras elecciones democráticas

Puntuales, como ha sucedido desde hace casi tres décadas, las puertas de los Leones del Congreso de los Diputados se han abierto para recibir a los ciudadanos. Se conmemoran así las primeras elecciones generales después de la dictadura, que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. Las Cortes Generales salidas de aquella cita con las urnas elaboraron y aprobaron la constitución de 1978.

Esta iniciativa, que celebra su edición número 31, permite a la ciudadanía conocer los lugares más emblemáticos de la sede parlamentaria y también acercarse al funcionamiento de la Cámara Baja. Las jornadas de puertas abiertas prolongan hasta mañana sábado, en horario interrumpido de 9:30 a 19:00 horas. Podrán acceder aquellos que se inscribieron en la web del Congreso antes del 25 de mayo, y todos los mayores de 65 años, sin necesidad de inscripción.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, abre las puertas de la Cámara Baja EFE/Zipi Aragón

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ejercido de anfitriona abriendo la célebre puerta de bronce, obra de José María Sánchez Pescador, con ayuda de un funcionario de la Cámara. Después, acompañada de los miembros de la Mesa del Congreso, saludaba a los primeros visitantes. El más madrugador, un joven vestido de negro.

Tras dar paso a los primeros visitantes, Armengol, ha mostrado su confianza poder celebrar las Jornadas de Puertas Abiertas en la edición de junio de 2027, teniendo en cuenta que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viene confirmando su intención de acabar la legislatura. Si el presidente agota su mandato, en junio de 2027 las Cortes estarían disueltas a la espera de los comicios. "El que tiene la potestad es él y creo que le hemos oído todos muchísimas veces decir que la legislatura se va a agotar", ha señalado a los periodistas.

Los miembros de la Mesa del Congreso dan la bienvenida a los primeros visitantes de las jornadas de puertas abiertas EFE/Zipi Aragón

Los visitantes acceden, tras cruzar la Puerta de los Leones, al Vestíbulo de Isabel II, en el que se puede contemplar un ejemplar de la Constitución de 1812, elaborada por las Cortes de Cádiz y custodiada por la estatua de la Reina, en mármol de Carrara, obra de Josep Piquer i Duart. Además, por primera vez, los ciudadanos verán en esta sala el retrato de Clara Campoamor.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ejerce de anfitriona durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Congreso Eduardo Parra Eduardo Parra

De ahí, al Salón de Conferencias, conocido como Salón de los Pasos Perdidos, donde se celebran visitas institucionales y se celebran actos como el Día de la Constitución. Para la presidenta del Congreso es un "placer" poder recibir "a los auténticos jefes de esta casa", que son los ciudadanos, en una legislatura "que está siendo, sin duda", intensa" pero en la que, según ha puesto de relieve, también "hay muchísimo trabajo bien hecho".

A continuación, los visitantes podían llegar a uno de los momentos más esperados: la entrada al Hemiciclo.

Ciudadanos acceden al hemiciclo durante las Jornadas de Puertas Abiertas del Congreso de los Diputados EFE/Zipi Aragón

Aquí están los 350 escaños de los diputados. En el Salón de Plenos, los ciudadanos observan la decoración de la bóveda, con las pinturas de Carlos Luis de Ribera; y el lucernario de abanico que deja pasar luz natural al salón en el que se reúne el Pleno de la Cámara.

Según ha destacado la presidenta de la cámara, durante esta legislatura el Congreso lleva aprobadas 64 iniciativas, entre ellas dos reformas de la Constitución española.

Tres visitantes contemplan el techo del Congreso de los Diputados Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Los visitantes se han encontrado en el hemiciclo con diputados de distintos partidos políticos a los que habitualmente ven en los debates de televisión y han podido conversar y tomarse fotos con ellos.

El diputado socialista Rafael Simancas en el hemiciclo durante la primera jornada de puertas abiertas del Congreso de los Ciudadanos, este viernes. EFE/Zipi Aragón

Los ciudadanos han podido charlar cara a cara con diputados como el socialista Rafael Simancas, o los populares Alberto Fabra o Ana Vázquez, entre otros.

El diputado popular Alberto Fabra conversa con visitantes del Congreso durante las jornadas de puertas abiertas EFE/Zipi Aragón

Siguiendo con el recorrido, subirán a la primera planta del Palacio, donde recorrerán la galería en la que se exponen los retratos de los presidentes del Congreso de los Diputados, obras de algunos de los artistas más relevantes de los siglos XIX y XX y XXI, como Antonio Gisbert, José de Madrazo o Joaquín Sorolla.

Ana Vázquez (PP) se toma un selfie con una visitante de la Cámara en estas jornadas de puertas abiertas Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Se trata de las sextas jornadas de puertas abiertas esta legislatura, ya que este evento se duplica con la presente edición de junio para conmemorar las elecciones de 1977.

Visitantes durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

La cita de la Cámara Baja con los ciudadanos llega justo después del histórico discurso del papa León XIV, que visitó el Congreso el pasado lunes. Armengol ha recordado sus palabras llamando a la "concordia" y al "respeto necesario" para poder seguir afrontando los retos como sociedad.

"Ésta es la casa de la pluralidad política por excelencia y, por tanto, es normal que haya debates intensos y vehementes, así como contraposición de ideas, pero creo que también sería normal que siempre fueran dentro del respeto", ha defendido Armengol: "Creo que cuando uno necesita tirar de un insulto para argumentar es que le falta argumento".

Visitantes durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra Eduardo Parra / Europa Press

Ligadas a este efeméride, el Congreso ha organizado dos exposiciones. En primer lugar, la muestra 'Momentum 1977, una exposición fotográfica compuesta por 12 retratos de representantes de partidos políticos de la Transición y otras instantáneas históricas realizadas por Alberto Schömmer. Además, la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Cámara Baja ha preparado una exposición para conmemorar el 50º aniversario de la aprobación de la Ley para la Reforma Política, una ley que abrió el camino hacia la democracia.