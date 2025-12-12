La ciudadanía pide "sinceridad y empatía" a la clase política en las jornadas de puertas abiertas del Congreso

Oficialmente, el periodo de sesiones parlamentario terminó este jueves en el Congreso por el parón navideño. Pero sus puertas se abren este viernes y sábado de par en par para celebrar sus jornadas abiertas al público. En esta ocasión se celebra la edición número 30 de puertas abiertas del Congreso de los Diputados con motivo de la celebración del Día de la Constitución. Las últimas puertas abiertas fueron en junio de este mismo año.

El día gris y medio lluvioso no ha impedido que desde primera hora varios grupos de personas esperaran a las 9.30 horas de la mañana para poder acceder los primeros al hemiciclo. Este año, los ciudadanos se han encontrado en el patio del Congreso con un conjunto de letras gigantes que forman la palabra 'Europa', y es que este año se conmemora el 40 aniversario de la adhesión de España a las comunidades europeas. La celebración también cuenta con una exposición que muestra documentos de este proceso, que culminó el 1 de enero de 1986.

Entre los más madrugadores, Javier, de Madrid. No era la primera vez que visitaba el Congreso. "He venido con mi cuñada y mi mujer a visitar las Cortes", asegura mientras sonríe. "Me gusta el edificio y quería compartirlo con ellas". Su cuñada le empuja, tiene ganas de entrar en el hemiciclo. Y lanza una petición a los políticos: "Les pediría mucha empatía con las personas más necesitadas".

En el grupo también está Josefina. "Yo pediría a los políticos que fueran más educados para que la gente joven no vea que esto es un circo", explica a RTVE Noticias, al mismo tiempo que insiste en que hay problemas "urgentes" que solucionar.

Los más jóvenes vienen con "expectación" al Congreso A pesar de ser viernes y que el curso escolar todavía no ha finalizado, el Congreso se ha llenado en esta primera jornada de puertas abiertas de grupos de estudiantes y de jóvenes. Entre ellos, Sonia, de 23 años y que estudia una oposición para ser administrativa. Nos atiende con "expectación" por descubrir cada rincón de la Cámara Baja. "Estoy estudiando una oposición y entre el temario hay cosas que vienen de aquí, del Congreso", y por ello asegura que era interesante poder estar este viernes de puertas abiertas. En su caso, pide a los políticos "que sean sinceros y digan la verdad". Acompaña a Sonia su madre, ambas vienen de Fuenlabrada. Ella considera que lo que se necesita en España es un cambio en ámbitos como la vivienda. Se muestra especialmente preocupada por ello. Mientras responde a nuestras preguntas, alza la mirada y observa el hemiciclo en su totalidad. "En la televisión se ve más grande", una frase que se repite entre los asistentes. Una joven hace una fotografía del interior del hemiciclo del Congreso. RTVE Entre los visitantes también se encuentra Esperanza, de 22 años, y que es guía de profesión. Pero este viernes no viene a trabajar al Congreso: "Hoy vengo a que me expliquen cosas a mí". Acompaña a un numeroso grupo de personas. Explica que gestionaron hace tiempo poder estar en la Cámara Baja durante las sesiones de puertas abiertas. Tras cinco minutos de hacer fotografías a su grupo, comienza a disfrutar ella también de la visita. El acceso por la Puerta de los Leones es un hervidero de gente.

Los impactos de bala del 23-F centran todas las miradas El hemiciclo está lleno. Es la estancia del Congreso que más interesa a todo el mundo. Las bancadas de todos los partidos políticos se llenan de gente, sin dejar de fotografiar en ningún momento todos los detalles que se presentan. "Sin duda, los impactos de bala de Tejero es lo que más le gusta ver a la gente", relata Sonia. Es de las ujieres más jóvenes del Congreso y estas son sus terceras puertas abiertas. Su experiencia le dice que año tras año lo que más tendrá que enseñar son los balazos del intento de golpe de Estado de 1981. En el techo se observan perfectamente. Un grupo de personas visitan el interior del Congreso de los Diputados durante las jornadas de puertas abiertas. "Hoy hay mucha gente para ser viernes", asegura, mientras se aparta para dejar pasar entre los escaños a varias personas. De vez en cuando deja de ser ujier para pasar a ser fotógrafa, ya que todo el mundo quiere un recuerdo de esta jornada.