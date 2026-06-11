Del Castilla-La Mancha al mundo: ¿pueden los acuerdos comerciales impulsar la exportación de vino, aceite y queso?

El vino, el aceite, el queso o los frutos secos castellano-manchegos pueden encontrar oportunidades de negocio en mercados como India, Australia o los países de Mercosur. Es una de las conclusiones de una jornada celebrada este jueves en la Cámara de Comercio de Toledo que ha puesto el foco en hasta qué punto los acuerdos de libre comercio pueden facilitar la exportación.

A la jornada han asistido más de 20 empresas de distintos sectores. Para Joaquín Echevarría, director gerente de la Cámara de Comercio de Toledo, es importante que las pequeñas y medianas empresas conozcan las "ventajas" que ofrecen estos acuerdos. Ha señalado que los tratados “reducen costes arancelarios, reducen trámites y son fundamentales para que nuestras empresas sean más competitivas en el exterior”.