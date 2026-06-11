Del Castilla-La Mancha al mundo: ¿pueden los acuerdos comerciales impulsar la exportación de vino, aceite y queso?
- Desde la Cámara de Comercio de Toledo aseguran que los tratados reducen costes arancelarios y trámites
- Los aranceles y los problemas logísticos son obstáculos para las empresas de Castilla-La Mancha al exportar
El vino, el aceite, el queso o los frutos secos castellano-manchegos pueden encontrar oportunidades de negocio en mercados como India, Australia o los países de Mercosur. Es una de las conclusiones de una jornada celebrada este jueves en la Cámara de Comercio de Toledo que ha puesto el foco en hasta qué punto los acuerdos de libre comercio pueden facilitar la exportación.
A la jornada han asistido más de 20 empresas de distintos sectores. Para Joaquín Echevarría, director gerente de la Cámara de Comercio de Toledo, es importante que las pequeñas y medianas empresas conozcan las "ventajas" que ofrecen estos acuerdos. Ha señalado que los tratados “reducen costes arancelarios, reducen trámites y son fundamentales para que nuestras empresas sean más competitivas en el exterior”.
"Los mejores productos para competir"
El director general adjunto de Comercio del ICEX en la comunidad autónoma, Gerardo Meléndez, ha defendido que la región cuenta con productos especialmente bien posicionados para aprovechar estos acuerdos. “Las empresas de Castilla-La Mancha tienen quizá los mejores productos para competir en los mercados con los que la Unión Europea ha firmado estos tratados de libre comercio”, ha afirmado.
Entre esos productos, ha destacado el vino, el aceite de oliva, el queso, la almendra o el pistacho. Estos productos podrían aprovechar una creciente demanda en mercados como India, Australia, México o los países de Mercosur. Así lo ha explicado Meléndez, que ha señalado que estas naciones cuentan con economías con una clase media cada vez más amplia y con interés por productos de calidad y con garantías europeas.
Respecto al acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, uno de los más debatidos en los últimos años, Meléndez ha citado estudios que han estimado un impacto positivo para la economía española, con un posible incremento del PIB del 0,23 %. Además, ha destacado que estos acuerdos han cobrado una relevancia especial en un contexto internacional marcado por las tensiones comerciales y la necesidad de diversificar mercados.
Entre los obstáculos de las empresas de Castilla-La Mancha para exportar, no solo están los aranceles. Meléndez cita también los "problemas de tipo logístico". "Son mercados lejanos, en los que se necesita entrar con un socio comercial, en los que se demanda una estrategia a largo plazo. No son mercados para competir en volumen, pero sí para posicionar", ha explicado.