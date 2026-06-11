Agredida sexualmente una niña de 12 años por compañeros de clase en un cumpleaños en Burgos

La Policía Nacional ha identificado a un grupo de menores, con edades entre 11 y 12 años, por una agresión sexual a una compañera de clase, una niña de 12 años, durante la celebración de un cumpleaños en un local privado en Burgos, fuera del ámbito escolar, según han confirmado a la agencia EFE fuentes del caso.

Los hechos fueron denunciados por la familia de la menor en mayo. La Policía Nacional inició una investigación, identificó al grupo supuestamente implicado y remitió el caso a la Fiscalía de Menores.

Las fuentes han explicado que, al ser menores de 14 años, son inimputables, por lo que, tras recibir la denuncia de los padres, la Policía Nacional solo ha podido identificar al grupo —sin concretar el número de implicados, que serían cinco o seis— y poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.