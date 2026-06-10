La reincidencia del 'violador del ascensor' cuestiona la reinserción de agresores sexuales

La vuelta a prisión provisional del conocido como ‘violador del ascensor’ ha reabierto el debate de la reinserción. Rafael Manzano Salinas, de 55 años, fue detenido el pasado jueves cuando disfrutaba del régimen de tercer grado. Presuntamente habría cometido durante los meses de abril y mayo nuevas agresiones sexuales y robos, lo que ha puesto el foco en los mecanismos de reinserción y la prevención de la reincidencia.

El detenido ya había sido condenado en 2002 a más de cien años de prisión por 29 delitos de características similares. Según la investigación policial, el hombre habría repetido un modus operandi: asaltar a mujeres en el portal y amenazarles con un arma blanca para robarles y agredirles sexualmente. De nuevo, estos hechos se habrían producido durante un periodo de semilibertad, lo que ha generado dudas sobre el tratamiento durante el periodo penitenciario.

Sobre el perfil del agresor, el médico forense y profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, Miguel Lorente, experto en violencia de género y sexual, explica que la violación no responde a una pérdida de control ni a una enfermedad mental. “Si le quitamos la racionalidad al crimen nos estamos equivocando”, defiende Lorente, quien precisa que la mayoría de las agresiones sexuales responden a una conducta consciente, planificada y vinculada al ejercicio del poder sobre las mujeres.

“Si le quitamos la racionalidad al crimen nos estamos equivocando “ Miguel Lorente, Catedrático de Medicina Legal Universidad de Granada

Según Lorente, existen dos grandes motivaciones detrás de este tipo de comportamientos. Una está relacionada con el dominio y el control, especialmente presente en la violencia ejercida dentro de la pareja. La otra se basa en la cosificación de la mujer como objeto sobre el que ejercer poder. En ambos casos, dice, la clave no es la satisfacción sexual sino la búsqueda de una posición de superioridad.

Por ello, considera fundamental reforzar la prevención desde edades tempranas mediante la educación en igualdad y una reflexión social sobre la cosificación de las mujeres. A su juicio, la exposición temprana a determinados contenidos pornográficos también contribuye a normalizar comportamientos que presentan a las mujeres como objetos disponibles para los hombres.