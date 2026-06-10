Renopool, una de las mayores plantas solares, ya opera en Badajoz

Tras dos años de obras, la planta fotovoltaica Renopool funciona a pleno rendimiento en el término municipal de Badajoz, en un paraje entre Solana de los Barros y Lobón. Por su potencia, se sitúa como la quinta mayor instalación de Extremadura y una de las más destacadas de España.

El proyecto, impulsado por la multinacional energética italiana ENI, a través de su filial de renovables Plenitude, supone un nuevo hito en el sector de las energías renovables en la región. La planta cuenta con una potencia de 330 megavatios y se extiende sobre más de 500 hectáreas, con un total de 560.000 paneles solares.

Un proyecto estratégico para la multinacional italiana La directora de Plenitude Renewables Spain, Mariangiola Mollicone, destaca la envergadura de la instalación: “La planta de Renopool es el proyecto más grande construido por Plenitude a nivel global”. Su producción eléctrica anual equivale al consumo de unos 200.000 hogares, similar por tanto al de ciudades con una población como Málaga o Sevilla.