Aplazado diez días el desahucio de Argentina, la vecina de 88 años de Grado víctima de violencia machista
- Decenas de residentes de Bercio se concentraron este miércoles frente al domicilio para mostrar su apoyo
- La mujer padece demencia, problemas cardíacos graves y requiere atención permanente
El desahucio de Argentina, una vecina de 88 años de la localidad de Bercio, en Grado, ha quedado aplazado por decisión judicial. La mujer, víctima de violencia machista y con un elevado grado de dependencia, dispondrá ahora de un plazo adicional de diez días para abandonar la vivienda en la que reside. Si al término de ese periodo no se encuentra una solución, el juzgado fijará una nueva fecha para el lanzamiento.
La ejecución estaba prevista para la mañana de este miércoles y ha generado una notable movilización vecinal. Decenas de residentes de Bercio se concentraron frente al domicilio para mostrar su apoyo a Argentina, que apenas puede salir de la que ha sido su casa durante décadas debido a su delicado estado de salud.
La mujer, que padece demencia, problemas cardíacos graves y requiere atención permanente, vive en una vivienda completamente adaptada a sus necesidades. Según su entorno, necesita asistencia continua para las actividades más básicas de la vida diaria y cuenta con cuidados las 24 horas.
El hombre, condenado por un delito de malos tratos
El origen del conflicto se remonta al proceso de separación y posterior divorcio de la pareja. La vivienda acabó siendo adjudicada judicialmente al exmarido de Argentina, quien figura actualmente como propietario del inmueble y reclama su posesión. La situación adquirió una especial dimensión social al conocerse que el hombre fue condenado en 2021 por un delito de malos tratos cometido contra ella, con una pena de prisión y una orden de alejamiento.
Durante los últimos meses se han sucedido los intentos para evitar el lanzamiento y encontrar una alternativa habitacional adecuada para una persona en una situación de extrema vulnerabilidad. La familia sostiene que el traslado podría tener graves consecuencias para la salud de la octogenaria, debido a su avanzada edad, su deterioro cognitivo y sus patologías cardíacas.
El caso ha despertado preocupación entre vecinos y colectivos sociales, que reclaman una solución que permita garantizar la atención y el bienestar de Argentina. Mientras tanto, la decisión adoptada este miércoles concede un margen adicional para intentar encontrar una salida antes de que la Justicia vuelva a señalar una nueva fecha de desahucio.