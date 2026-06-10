Aplazado diez días el desahucio de Argentina, la vecina de 88 años de Grado víctima de violencia machista

El desahucio de Argentina, una vecina de 88 años de la localidad de Bercio, en Grado, ha quedado aplazado por decisión judicial. La mujer, víctima de violencia machista y con un elevado grado de dependencia, dispondrá ahora de un plazo adicional de diez días para abandonar la vivienda en la que reside. Si al término de ese periodo no se encuentra una solución, el juzgado fijará una nueva fecha para el lanzamiento.

La ejecución estaba prevista para la mañana de este miércoles y ha generado una notable movilización vecinal. Decenas de residentes de Bercio se concentraron frente al domicilio para mostrar su apoyo a Argentina, que apenas puede salir de la que ha sido su casa durante décadas debido a su delicado estado de salud.

La mujer, que padece demencia, problemas cardíacos graves y requiere atención permanente, vive en una vivienda completamente adaptada a sus necesidades. Según su entorno, necesita asistencia continua para las actividades más básicas de la vida diaria y cuenta con cuidados las 24 horas.