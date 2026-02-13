Paralizado por cuarta vez el desahucio de un jubilado cuyo piso pertenece a una orden religiosa

Por cuarta vez, se ha paralizado el desahucio de Mariano Ordaz, jubilado de 67 años que vive en el barrio madrileño de Embajadores, y cuyo inmueble en alquiler pertenece a una orden religiosa.

El Sindicato de Inquilinas había convocado una concentración a primera hora de este viernes para tratar de parar el desahucio tras los intentos anteriores y lo ha conseguido.

A las puertas de la vivienda, Ordaz ha dicho a los medios que lleva en esa casa 67 años y, nervioso, ha afirmado: "De momento parece que se ha parado y no hay fecha de orden de otro desahucio. No nos han notificado otra fecha". "Veremos a ver lo que dura. (...) Quisiera que hubiera posibilidad de que me arreglaran la casa y poder seguir viviendo aquí con una negociación con ellos", ha expresado a los micrófonos de TVE.

Ordaz ha explicado que la orden religiosa no quiere llegar a un acuerdo con él y denuncia "una estrategia continuada de presiones y acoso inmobiliario" por parte de la Venerable Orden Tercera, que en ningún momento se ha mostrado dispuesta a negociar un alquiler social.

09.01 min Mariano Ordaz, desahuciado con 67 años: "Quiero quedarme en mi casa"

La orden religiosa quiere recuperar la vivienda para una reforma Esta orden religiosa, propietaria del inmueble, mantiene su negativa a suspender el lanzamiento o aceptar un alquiler social, tras varios intentos fallidos de negociación por parte del abogado del afectado, explica en un comunicado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que cita la agencia Efe. La entidad religiosa justifica la necesidad de recuperar la posesión material de la vivienda para acometer obras de reforma, aunque "el deterioro del edificio es resultado de años de falta de mantenimiento y dejadez" por parte de la propiedad. Según la plataforma de inquilinos, el inmueble presenta graves problemas estructurales y de salubridad, a causa de las humedades y el deterioro progresivo que han dejado inutilizables tanto el baño como la cocina. El techo de la cocina se derrumbó el pasado 8 de noviembre y el inquilino logró preservar su integridad física de forma fortuita al no encontrarse en la estancia afectada en el momento del colapso de la estructura superior.