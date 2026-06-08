El Conan de Óscar Martín y Leonel Castellani, una de las versiones más espectaculares del bárbaro

En 2027 Conan el Bárbaro, el personaje más famoso del género de Fantasía Heróica, creado por Robert E. Howard en 1932, cumplirá 95 años. Y como ya es de dominio público (aunque por cosas del copyright su nombre no pueda usarse en las portadas), muchos autores están aprovechando para publicar sus propias versiones. Y la que nos ofrecen Óscar Martín (Solo) y Leonel Castellani (Patrulla X, Vengadores), en La Bestia del Norte 1: La ciudad de las mentiras (Ominiky ediciones) es, sin duda, una de las más respetuosas, espectaculares y emocionantes.

Se nota que ambos autores son fans confesos de Conan. De hecho, el personaje más popular de Óscar Martín, Solo, tiene puntos en común con el bárbaro. "Solo te diré que cuando apareció Conan en el mercado empecé a vender otros cómics para no perderme ninguno de los del bárbaro -nos confiesa-. Durante un tiempo era con lo que más disfrutaba. Recuerdo que, ya en la adolescencia, uno de los argumentos que esgrimí para abandonar mis estudios en la Escuela Oficial de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos fue que no me interesaba dibujar jarrones: lo que realmente quería dibujar era a Conan".

El estupendo dibujante argentino Leonel Castellani comparte ese entusiasmo por el personaje: "Dudo que exista un dibujante de cómics amante de la fantasía y los relatos pulp que no encuentre en la asignatura de ilustrar una historia de Conan una propuesta alucinante. Para mi ha sido uno de esos pendientes que puedo tachar de la lista, en especial habiendo trabajado en este libro de la manera en que lo hicimos con Oscar. Y utilizo el verbo “trabajar” solo para dar un tono algo más profesional porque ha sido (y por fortuna sigue siendo) algo divertidísimo".

Página de 'La Bestia del Norte 1: La ciudad de las mentiras' (Ominiky ediciones) 5

"Una historia vibrante y entretenida" En La Bestia del Norte 1: La ciudad de las mentiras, un joven Conan llega a la ciudad de Hud-Hund Engaun en busca de fortuna. Allí es contratado por el patriarca de uno de los clanes de ladrones de la ciudad para que rescate a su hija. Pero lo que parecía una misión sencilla se complicará debido a las mentiras, los ladrones, los brujos y los monstruos que habitan la ciudad. "No nos interesaba volver a traducir por enésima vez La Torre del Elefante ni ningún otro relato clásico -nos confiesa Óscar-. El universo creado por Howard es tan fértil que permite expandirse prácticamente sin límites, y resulta relativamente sencillo construir nuevas historias sin traicionar su esencia". "En nuestro cómic -continúa el guionista-, están presentes todos los elementos que hacen reconocible una aventura de Conan. Nunca hemos pretendido, ni se nos ocurriría hacerlo, otorgarle al personaje una profundidad psicológica que jamás formó parte de su naturaleza. Lo que hemos querido hacer es, sencillamente, un cómic de aventuras, una historia vibrante y entretenida con la que el lector pueda pasar un buen rato". Páginas de 'La Bestia del Norte 1: La ciudad de las mentiras' (Ominiky ediciones)

"Me ha interesado seguir el método narrativo de Thomas" Para la mayoría de los aficionados a Conan, la versión definitiva del personaje es la del guionista Roy Thomas y el dibujante John Buscema, que crearon cientos de historias, tanto en blanco y negro como en color, para Marvel. "Me ha interesado seguir el método narrativo y clásico de Thomas -nos confiesa Óscar Martín-. Como en otros trabajos, para mí el ritmo es fundamental. En ese sentido, he tenido la enorme suerte de trabajar con Castellani, porque compartimos una forma muy similar de entender y construir la narrativa visual. Apoyar la narración gráfica con textos en off, tal como hacía Thomas, permite enriquecer enormemente cada imagen, dotándola de atmósferas, sonidos y matices que resultarían imposibles de transmitir únicamente a través del dibujo". "Respecto a ese apartado gráfico -añade el guionista-, desde un principio Castellani y yo hablamos de cómo enfocarlo. Finalmente, como concepto, no nos alejamos mucho de aquellas primeras conversaciones, pero como parece lógico, Leonel a medida que avanzaba en el trabajo y él se encontraba a gusto, añadió todo lo que podía mejorar el resultado. En mi opinión, aunque el guion se inscribe en un modelo más reconocible, el apartado gráfico aporta una mirada novedosa al universo de Howard. En sus páginas conviven las raíces pulp de las que surge el personaje con una sensibilidad visual fresca y plenamente contemporánea". Sobre si ha intentado acercarse a la versión de Buscena, Leonel Castellani nos confiesa: "Soy un admirador de John Buscema, casi un devoto ( y no sólo por su huella imborrable en las aventuras de Conan). Tal es así que siempre consideré un error siquiera intentar acercarme a un objetivo tan ridículamente distante. Simplemente me limité a hacer lo mejor que pude con las herramientas que tengo". Página de 'La Bestia del Norte 1: La ciudad de las mentiras' (Ominiky ediciones) 5

"Un apartado gráfico poderosoy de gran plasticidad" Tras 43 años dibujando, en 2023 Óscar Martín nos confesaba que dejaba el dibujo. Pero le preguntamos si no le hubiera gustado dibujar este cómic de su personaje favorito: "Considero a Castellani mejor dibujante que yo. Y en este momento el equipo que hemos formado se compone de él dibujando y yo escribiendo. El hecho de ser yo dibujante, y como he dicho antes, compartir una narrativa gráfica similar, facilita mucho las cosas. Cuando escribo lo hago pensando en sus cualidades para que todo luzca al cien por cien y, como apoyo, aporto siempre en el guion una primera descripción de como dibujaría yo la viñeta. Cuando vimos el trabajo impreso estuvimos realmente contentos, salió tal como lo teníamos pensado". "La interpretación que Castellani hace del bárbaro me parece especialmente atractiva: lo bastante clásica para satisfacer a los lectores de siempre y, al mismo tiempo, lo bastante fresca y actual como para atraer a nuevas generaciones de lectores. En conjunto, el resultado es un apartado gráfico poderoso y de gran plasticidad, sustentado por un conocimiento profundo y sólido del lenguaje del cómic", añade Óscar. Se nota que Castellani ha trabajado mucho tiempo en los dibujos animados porque sus páginas son muy dinámicas y los movimientos de sus personajes son muy potentes. "Oficio e influencias que vienen siendo absorbidas en años detrás del tablero y leyendo cómics, supongo -nos comenta Castellani-. Intento dibujar páginas que transmitan el ritmo narrativo que sugieren los textos, por lo que peleas y persecuciones deberían (a mi entender) leerse con el vértigo que la situación impone. A su vez, escenas más pasivas como la llegada a un nuevo escenario, piden un desarrollo gráfico más atmosférico que invite al lector a explorar". Páginas de 'La Bestia del Norte 1: La ciudad de las mentiras' (Ominiky ediciones) 5

"Tratar de diseñar un Conan propio ha sido un desafío" En cuanto a si ha disfrutado recreando esa Edad Hyboria en la que transcurren las aventuras de Cona, Castellani nos comenta: "Me divierto un montón dibujando TODO lo que aparece en estas historias. Desde hechiceros malintencionados a damas voluptuosas, pasando por monstruos, animales, parajes inhóspitos... Todo es muy divertido en particular si se tiene preferencia por lo fantástico. Cuanto más pretérito y salvaje, cuanto más seductor y arcano, mejor. Ha sido divertidísimo". "Dicho esto, tratar de diseñar un Conan que sea en parte propio, que tenga una identidad gráfica que conecte con este proyecto en particular ha representado un desafío especial que he disfrutado muchísimo", añade el dibujante argentino. Detalle de una página de 'La Bestia del Norte 1: La ciudad de las mentiras' (Ominiky ediciones)