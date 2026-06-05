El tiempo en España el fin de semana del 6 de junio: Temperaturas en aumento y cielos despejados
- Estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados
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Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y el área cantábrica el paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles avanzando de oeste a este, tendiendo a poco nuboso en Galicia. Asimismo, se prevén intervalos de nubes bajas en regiones del tercio este peninsular, Estrecho y Alborán, así como en el norte de las islas Canarias a primeras y últimas horas, y por la tarde de nubes de evolución en montañas del este, con chubascos y tormentas ocasionales en el Pirineo oriental que podrían ser localmente fuertes.
Probables brumas y nieblas costeras en Alborán que a primeras horas también podrán afectar a zonas de interior del propio Alborán y del resto del área mediterránea.
Temperaturas en ascenso
Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, notablemente en interiores de la Comunidad Valenciana y el Ampurdán, exceptuando Alborán y el Cantábrico, donde descenderán. Las mínimas también aumentarán en la Península, exceptuando el cuadrante sureste y la fachada oriental, donde no se esperan cambios significativos. Igualmente, sin cambios en las islas.
Soplará alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento moderado del oeste en el Cantábrico y norte de Galicia con posibilidad de algún intervalo fuerte tendiendo a amainar, y viento flojo en el resto. Predominará la componente este en regiones del Mediterráneo y las norte y oeste en el resto, arreciando por la tarde en el Ebro, meseta Norte y litorales atlánticos gallegos.
Domingo de estabilidad
Para el domingo, el predominio de cielos poco nubosos o despejados será la tónica general. Únicamente en el área cantábrica, norte de Canarias y Estrecho se darán cielos nubosos o con intervalos nubosos.
Asimismo, también se prevén intervalos de nubes bajas en el Ebro, tercio oriental peninsular y Alborán, y de tipo alto en Baleares, tendiendo en general a despejar. Por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas de la mitad norte peninsular, pudiendo dejar algún chubasco aislado en la Cantábrica y Pirineos.
Las temperaturas máximas volverán a aumentar de forma generalizada en la Península, notablemente en el Cantábrico oriental y alto Ebro y exceptuando el tercio oriental y Alborán, con pocos cambios e incluso descensos en el interior de la Comunidad Valenciana.
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