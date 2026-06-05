Cornelia Funke vuelve con 'Venganza de tinta': "Mis libros dan consuelo, refugio y ofrecen un poco de luz"

Cornelia Funke es una autora prolífica, ha escrito más de 70 libros, ha vendido más de 25 millones de ejemplares y su saga Mundo de Tinta se ha traducido a 40 idiomas. Los amantes de las aventuras de Meggie, Mo y Dedo Polvoriento han tenido que esperar 18 años para conocer sus avatares.

Siruela edita la cuarta entrega titulada Venganza de Tinta en la que Orfeo desata su resentimiento. Para facilitar la tarea a nuevos lectores, ha llegado a un acuerdo con Random House para publicar los libros de la trilogía original: Corazón de Tinta, Sangre de Tinta y Muerte de Tinta en una edición de bolsillo.

Preguntada por la comparación con J. K. Rowling, ha indicado que "le molesta mucho" y ha criticado las polémicas palabras de la británica sobre las personas transgénero. En su opinión, le parece "una traición" porque supone "rechazar a tantos de sus lectores" y "le enfada que sea capaz de decir estas cosas".

Nacida en Dorsten en 1958, Funke era pedágoga y trabajadora social, antes de lanzarse al mundo editorial, primero como ilustradora y luego como escritora. Es una firme defensora de las ideas progresistas: "Soy alemana y se muy bien cómo se pueden perder los valores. No hace falta que se repita la Historia".

En la ficción, han pasado cinco años desde los últimos acontecimientos narrados en Muerte de Tinta, pero el mal sigue acechando. Orfeo, sediento de venganza, encierra en un libro gris a sus enemigos con la ayuda de un hechizo inquebrantable en el que las imágenes parecen ser más fuertes que las palabras.

Contadora de historias La autora se define como "contadora de historias" que le dan vueltas en la cabeza y reclaman su espacio de forma "arrolladora". Ahora mismo está escribiendo cuatro libros en paralelo y puede ser "un proceso sobrecogedor porque me hablan todos a la vez". La superventas germana no conoce el bloqueo creativo, lo ve como "un laberinto, en el que a veces hay un arbusto en medio que no permite ver más allá" y sigue dibujando las ilustraciones de algunos de sus libros. Asegura que contar historias "es una de las tareas más importantes del ser humano" porque sirve para "capturar toda la alegría y la pena del mundo" y subraya que muchos lectores encuentran "refugio y consuelo" en sus novelas que traen "un poco de luz". A su juicio, "la historia es una criatura muy orgullosa y hambrienta, que requiere tu pasión, tu tiempo y tu vida y hay que alimentarla con paciencia para acabar encontrando sus secretos".

Sin miedo a la IA Con respecto a la inteligencia artificial, afirma que "no debemos temer a la IA, porque el miedo no nos lleva a ningún sitio". Sostiene que una máquina no puede sustituir la imaginación porque le falta la experiencia humana: "Estamos hechos de carne y hueso y tenemos un tipo de dolor y de alegría muy particular". Cree que el mundo era "más oscuro" hace 30 años y pone como ejemplo que ha mejorado la situación de los afrodescendientes en Estados Unidos, pero matiza que "ahora la oscuridad está más cerca de nosotros" e ironiza con que "conoce mejor a los mostruos europeos" (se mudó de California a Italia). Con cierto pesimismo, apunta que la especie humana es "arrogante" y acaba haciendo "todo lo que puede hacer" desde una bomba atómica a desatar una pandemia o destruir el medioambiente: "Por mucho que nos avisen, no hay ningún respeto ni por este mundo ni por las criaturas que lo habitan. Si hay algo que se puede hacer, lo vamos a acabar haciendo".