Comienza la temporada del bonito en Cantabria en los mercados

Una de las temporadas más esperadas por los santanderinos ha dado el pistoletazo de salida con la llegada del bonito a los mercados.

Esta mañana, el mercado de la Esperanza de Santander, bullía de actividad y ganas con los primeros clientes buscando el deseado corte de bonito. El precio, que oscila hoy entre los 25 y los 36 euros el kilo, ha venido condicionado por una marea escasa que ha supuesto un precio de venta en el puerto de Santoña de 18,30 euros el kilo. Un importe compensado en lonja, ya que apenas se han encontrado túnidos.

La expedición de más de 20 días, ha supuesto un avance lento debido al alto coste del precio del gasoil y un desplazamiento largo, hasta las islas Azores. El bonito, pescado en aguas del Atlántico por los barcos de cacea Gure Itxaropena, de Comillas y Arantzazuco Izarra, de Hondarribia, alcanzó los 1.860 kilos en una de las embarcaciones y 1.700 en la otra, según los datos proporcionados por Sergio Valle Brígido, Presidente de la Federación de Cofradías de pescadores de Cantabria. Una captura que describe como ínfima si la comparamos con los 17 mil kilos que pueden llegar a pescar, cuando el bonito entra en el mar Cantábrico a partir del 20 de junio.

Para los expertos, con el avance de la costera, temporada que abarca de los meses de junio a octubre; cuando el bonito entra en Finisterre, además de bajar los precios, gracias al aumento de la pesca, lo hace el sabor, cuando éste ya se ha alimentado del bocarte, de las sardinas y de peces típicos de las aguas del Cantábrico.

En esta primera expedición, que supone la tercera campaña del sector pesquero en Cantabria, la tripulación regresaba a tierra con piezas de tamaño medio, este dato, sumado al escaso volumen de la pesca, ha hecho que para la cofradía, aunque elevado, el precio de este primer bonito haya sido "bueno".

La Federación de cofradías ya tiene la mirada puesta en la segunda quincena de junio. Optimistas ante una buena costera de bonito del norte, recuerda que hay pescado en abundancia, pero que lo que escasean son los barcos, señalando que para los pescadores será complicado alcanzar la cuota de 28,7 millones de kilos.

Valle, hace hincapié en la necesidad de mantener prácticas de pesca sostenibles, sus barcos, por ejemplo, realizan pesca de cebo vivo. Primero pescan bocarte, lo mantienen vivo y después, pescan cada bonito, caña a caña. Esto mejora el nivel de biomasa de thunnus alalunga que existe actualmente y permite que la temporada de pesca del bonito se alargue hasta el mes de octubre en el caso de los barcos de cebo vivo, mientras que los de curricán o cacea suelen aprovechar los meses de junio y julio para hacer su campaña.