Los pescadores cántabros esperan una "buena" costera del bonito, aunque no completarán la cuota

Aunque algunos barcos han salido ya en busca de los primeros bonitos de la temporada, las capturas –por ahora– están siendo escasas y los pescadores deben desplazarse a aguas lejanas en el Atlántico norte para encontrar algún ejemplar. Tras una campaña del verdel o xarda que ha sido desastrosa, muchos no pueden permitirse llenar los tanques para irse tan lejos si la recompensa va a ser escasa. Por este motivo, aguardan a que, mediado el mes de junio, la especie se adentre en el Mar Cantábrico. Allí encuentra uno de sus alimentos favoritos: el bocarte con el que se fortalece para después regresar al Mar de los Sargazos.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, Sergio Valle, se muestra optimista ante la costera del bonito del norte: según explica en declaraciones a RNE, hay pescado en abundancia, tanta que no se llegará a completar la cuota de 28,7 millones de kg –superior a la del año pasado– porque no hay tantos barcos como para alcanzar ese nivel de capturas: "Es mucho pescar", reconoce Valle, para una flota cada vez más pequeña. Por ello, pide "que no se alarme la gente" si no se llega a consumir la mitad de la cuota: "No hay nada que apunte a que no vaya a ser una buena campaña, como la del año pasado", asegura.

El presidente de las cofradías cántabras atribuye a las "artes de pesca sostenibles" el buen nivel de biomasa de thunnus alalunga que existe actualmente: "Es una buenísima noticia que el stock vaya aumentando", sostiene Valle, lo que permitirá a las distintas embarcaciones salir a faenar hasta bien entrado el otoño. Según explica, la flota artesanal de curricán o cacea "aprovechará junio y julio para hacer su campaña" y los barcos de cebo vivo permanecerán hasta octubre.