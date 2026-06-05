Avilés, Oviedo y Gijón, bajo la lupa ecologista asturiana por la calidad del aire

Asturias celebra este 5 de junio el Día Mundial del MedioAmbiente con numerosas actividades de sensibilización dirigidas a fomentar el cuidado del entorno y promover hábitos más sostenibles. Entre las iniciativas organizadas destaca “El parque como refugio climático”, desarrollada por el Ayuntamiento de Avilés en el parque Ferrera para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de los espacios verdes frente a los efectos del cambio climático.

Sin embargo, la conmemoración de esta jornada también sirve para poner sobre la mesa los retos ambientales que todavía persisten en el Principado. La Coordinadora Ecoloxista d’Asturies ha aprovechado la efeméride para denunciar que la contaminación atmosférica continúa siendo un problema relevante en varios núcleos urbanos de la comunidad.

Las Arobias llegó a registrar los peores datos de contaminación del país Uno de los principales reproches de la Coordinadora se dirige a la ubicación de las estaciones de control de la calidad del aire. La organización sostiene que algunos cambios realizados en los últimos años han contribuido a ofrecer una imagen menos negativa de la contaminación en determinadas zonas. En concreto, recuerdan que la estación de medición de Las Arobias, situada en Avilés y próxima a las instalaciones industriales de Asturiana de Zinc y Saint Gobain, registraba hasta hace pocos años algunos de los peores indicadores de contaminación del país: "Esas estaciones se cambiaron de ubicación porque daban muy malos datos. Ahora están en sitios más favorables para la medición de la calidad del aire y sus datos son mejores. Por ejemplo, resultan muy representativos los casos de las estaciones de San Juan en Gozón y de las Arobias en Avilés. Esta última daba los peores datos de España. ¿Quiere decir esto que ha desaparecido la contaminación? Pues posiblemente no, pero como ya no lo vemos...", reflexiona Fructuoso Pontigo, portavoz de la plataforma Ecoloxista d’Asturies quien insiste en que la vigilancia ambiental debe realizarse en los puntos donde se concentra la mayor exposición a contaminantes para obtener una fotografía fiel de la situación.

Oviedo registró en 2025 una media de 2,5 µg/m³ de benceno en Trubia La organización también pone el foco en Oviedo, a la que considera la ciudad más contaminada del Principado. Entre los datos que más preocupación generan destaca la concentración media de benceno registrada en 2025 por la estación de Trubia, situada en 2,5 microgramos por metro cúbico. La Organización Mundial de la Salud advierte de que no existe un nivel seguro de exposición a este compuesto, una sustancia clasificada como carcinógena y relacionada con el desarrollo de enfermedades como la leucemia. En portada En Portada - La huella del plástico Reportaje en el que se analiza el reciclaje de plástico en Europa, uno de los problemas medioambientales que más preocupan.... Ver documental