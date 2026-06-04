Cáceres reúne a más de 130 profesionales en el Congreso Nacional de Enfermería de Otorrinolaringología

Cáceres ha acogido el XXIV Congreso Nacional de la Asociación Española de Enfermería de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (AEEORLCCC), una cita que reúne a profesionales de toda España para compartir conocimientos, experiencias y avances científicos relacionados con esta especialidad.

El encuentro se ha celebrado en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y ha congregado a alrededor de 140 congresistas, además de representantes de la industria sanitaria, ponentes y miembros de la organización. En total, cerca de 170 personas han participado en una programación centrada en la actualización de conocimientos y el intercambio de experiencias profesionales.

La presidenta del congreso, Victoria Flecha de la Montaña, ha explicado que el principal objetivo de la cita es ofrecer un espacio común en el que los profesionales puedan compartir experiencias asistenciales, proyectos de investigación y nuevas formas de trabajo que contribuyan a mejorar la atención que reciben los pacientes.

"Es compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir ciencia e investigación. Somos una parte fundamental del sistema sanitario y creo que todas podemos aportar mucho al bien común y a que mejore todo en general", ha señalado.

Seguridad, calidad e innovación El programa científico ha abordado cuestiones muy diversas relacionadas con la práctica enfermera. Entre ellas figuran la seguridad del paciente, la calidad asistencial, la innovación, la investigación, la humanización de los cuidados y el papel que desempeña la enfermería en la atención integral a las personas. Según la organización, uno de los principales valores del congreso es precisamente la posibilidad de poner en común experiencias desarrolladas en distintos hospitales y servicios sanitarios del país para que puedan ser aplicadas posteriormente en otros centros. "Queremos que la gente se vaya con la sensación de tener algo más, experiencias que enriquezcan nuestros conocimientos y que se puedan aplicar a los cuidados que damos diariamente a nuestros pacientes", ha explicado Flecha. La programación ha incluido además talleres prácticos, mesas redondas y conferencias especializadas en las que se abordaron tanto aspectos técnicos como cuestiones relacionadas con el acompañamiento emocional de los pacientes y la toma de decisiones en situaciones especialmente complejas. La presidenta del congreso ha destacado el interés que han despertado algunas de estas actividades, especialmente aquellas vinculadas a la dimensión humana de los cuidados, un aspecto que cada vez adquiere más relevancia dentro de la práctica enfermera.

Un espacio para la investigación Otro de los ejes fundamentales de la cita es la investigación. El encuentro ha servido para dar visibilidad a proyectos científicos desarrollados por profesionales de enfermería y para difundir nuevas evidencias que permitan mejorar los procedimientos asistenciales. En este sentido, el congreso ha reservado varias sesiones para abordar innovaciones y avances tecnológicos relacionados con la especialidad, incluyendo novedades en ámbitos como los implantes cocleares y otras herramientas aplicadas a la atención de pacientes con patologías otorrinolaringológicas. La organización considera que este tipo de foros contribuyen a reforzar el papel de la enfermería no solo como profesión asistencial, sino también como generadora de conocimiento científico y motor de mejora dentro del sistema sanitario.