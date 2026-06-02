Dos años y medio de prisión al dueño de los perros que mataron a una joven en Zamora

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha condenado a dos años y medio de prisión al pastor y dueño de los perros que atacaron mortalmente a una joven de 27 años, en octubre de 2023. El ataque se produjo entre los municipios zamoranos de La Hiniesta y Roales del Pan. En la sentencia, la juez le considera responsable de un delito de homicidio por imprudencia grave. Y entiende que la condena es proporcional a las circunstancias y gravedad de los hechos sobre los que alude "la ausencia de remordimiento" en la manera de actuar del condenado.

Durante el juicio, celebrado el pasado jueves 28 de mayo, el Ministerio Fiscal solicitó la pena que se le ha impuesto, mientras que la acusación particular la elevó a cuatro años de cárcel. Por su parte, la defensa reclamó la libre absolución. Finalmente, la magistrada ha fijado la condena en dos años y medio debido a las demoras en el procedimiento judicial. Además, en su sentencia señala que a esos dos años habrá que descontar los 20 días que el acusado estuvo en prisión provisional. El pastor también deberá indemnizar a los padres de la joven con 250.000 euros.

La sentencia señala que era "evidente la falta de custodia, control y cuidado de los perros" por parte de su dueño; también "la ferocidad y carácter dañino" de los canes y la obligación del ganadero de haberlos tenido en unas condiciones de seguridad para que no constituyeran un peligro. Por el contrario, los perros estaban sueltos en el momento de los hechos y el dueño tampoco se encontraba en el lugar cuando se produjeron. La sentencia alude al testimonio de los guardias civiles que llegaron en primer lugar a la zona. Según su relato se "encontraron más de cinco perros sueltos y sin vigilancia, en una actitud muy agresiva, tirándose al coche y dificultando la labor de ayuda a la joven".

Para valorar los hechos, la jueza ha recurrido al informe de un perito que declaró que los perros eran "altamente peligrosos", a pesar de que su raza no figura en el catálogo de animales peligrosos.

Es una sentencia contra la que cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Zamora.