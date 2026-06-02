Frederiksen anuncia un acuerdo para formar un Gobierno de centroizquierda en Dinamarca

La primera ministra en funciones de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, ha anunciado este lunes un acuerdo para formar un Gobierno en minoría de centroizquierda, después de unas de las negociaciones más largas en la historia de este país, dos meses después de las elecciones legislativas del 24 de marzo.

Frederiksen, que gobernará por tercera legislatura consecutiva, encabezará con el Partido Socialdemócrata un Ejecutivo junto al Partido Socialista Popular, el centrista Los Moderados y el Partido Radical Liberal, que suma 82 de los 179 escaños del Parlamento, pero que contaría con el respaldo externo de al menos la rojiverde Lista Unitaria, suficiente para tener la mayoría en la Cámara.

"Le he comunicado que, después de unas largas negociaciones, se puede formar gobierno", ha dicho Frederiksen tras visitar en Odense (centro) al rey Federico X en el barco real Dannebrog, en el que realiza durante estos días su tradicional crucero de verano por la costa danesa.

La líder socialdemócrata no ha querido especificar los contenidos del acuerdo, de los que informará este martes, y ha comunicado que el nuevo Gobierno será presentado este miércoles.

La primera ministra en funciones de Dinamarca, Mette Frederiksen, saluda al ser recibida por el rey de Dinamarca a bordo del yate real Dannebrog EFE/EPA/SEBASTIAN ELIAS

Dos intentos fallidos El anuncio llega más de dos meses después de las elecciones legislativas del 24 de marzo, y al superar ampliamente el anterior récord de 42 días de negociaciones en 2022; y de dos intentos fracasados previos para consensuar un gobierno, uno de Frederiksen y otro del líder del Partido Liberal, Troels Lund Poulsen. El complejo y fragmentado panorama político —con hasta 12 partidos con representación parlamentaria y el hecho de que ningún bloque político tenga mayoría— ha dificultado las negociaciones, en las que Los Moderados han ejercido como árbitro, decantándose finalmente por apoyar un Ejecutivo de centroizquierda. El Partido Socialdemócrata fue el más votado en los más recientes comicios con el 21,9%, si bien cosechó el peor resultado en un siglo; por delante del Partido Socialista Popular, con el 11,5%, y el Partido Liberal, con el 10,2%, las peores cifras en su historia. Tras una primera legislatura gobernando en minoría, con el apoyo del resto del bloque de izquierda, Frederiksen encabezó entre 2022 y 2026 un Gobierno con el Partido Liberal y Los Moderados, una fórmula inédita en la política danesa, pero que ahora no cuenta con el apoyo parlamentario necesario.