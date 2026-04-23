Un choque de trenes en Dinamarca deja al menos 17 heridos, cuatro de ellos graves

Al menos 17 personas han resultado heridas, cuatro de ellas en estado crítico, tras el choque de dos trenes en Dinamarca este jueves, según la agencia de noticias Rizau, citando a los servicios de emergencias.

El accidente ha ocurrido en Gribskov, en una línea entre las ciudades de Hillerod y Kagerup, 50 kilómetros al norte de la capital, Copenhague. "Dos trenes locales han chocado de frente", ha comunicado a Reuters un portavoz del sericio de bomberos del Gran Copenhague. Los bomberos han informado de que no hay nadie atrapado en los trenes.

Daños en los trenes que han chocado en Dinamarca, este jueves 23 de abril EFE/EPA/STEVEN KNAP

La Policía danesa ha informado en redes sociales de que siguen trabajando en el lugar. "Podemos confirmar que hay heridos pero no podemos pronunciarnos sobre la dimensión ni el tipo de los daños. Se están haciendo análisis técnicos en el lugar que esperamos que continúen durante un período de tiempo prolongado", ha escrito la Policía, según informa Efe.

La causa del choque de momento se desconoce.

La alcaldesa de Gribskov, Trine Egetved, ha mostrado su conmoción en redes sociales. "La línea local es usada por muchos ciudadanos de Gribskov, empleados y alumnos escolares", ha escrito Egetved en Facebook, según Efe.