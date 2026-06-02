Arantxa Echevarría estrena 'Cada día nace un listo': "Tras 'La infiltrada', queria rodar un Guy Ritchie con txapela"

Hace dos años, Arancha Echevarría ganaba el Goya a la mejor película (ex aequo con El 47) por La infiltrada, un apasionante thriller que contaba la historia real de una policía que se infiltró en ETA. Y ahora regresa a los cines con una comedia que también tiene mucho de thriller y que cuenta con un reparto espectacular: Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Belén Rueda, Pedro Casablanc, Gonzalo de Castro y Sofía Otero. Se estrena en cines este 5 de junio.

Dos películas muy distintas, como nos cuenta la propia Arantxa: "Creo que son tan diferentes porque quería relajarme un poco. La infiltrada fue un viaje emocional muy duro, que trataba un tema muy complicado y que nos permitió estar muy cerca de las víctimas y de la policía. Fue muy duro y complicado. Y ahora me apetecía como desengrasar, como darme una ducha y quitarme presión, porque la comedia siempre alivia, relaja un poco todas las expectativas que tienes".

"Incluso como espectador -añade-, si sabes que vas a ver una comedia, vas con otro talante que si vas a ver un drama. Por eso quería que fuera una comedia muy gamberra, como yo digo: "un Guy Ritchie con Txapela, a la vasca", que es una definición que me hace mucha gracia. Una trepidante película de robos a la la que añadimos la picaresca española y una radiografía de nuestra sociedad y de los jetas que tenemos en ella".

"Vemos como los políticos se lo llevan crudo" La película nos cuenta la historia de Toni Lomas (Hugo Silva), un pobre desgraciado que tuvo sus cinco minutos de fama cuando participó en un exitoso talent show. Ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena (Dafne Fernández), un amor del pasado, le pone en contacto con Junior (Jaime Olías), el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar. Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari (Susi Sánchez) y el Gallego (Diego Anido). El problema es que cada uno de estos listillos tiene sus propios planes". Y es que el guion, de la propia Arantxa y Patricia Campo, es un reflejo de la situación política actual: "Pones la tele y siempre ves a alguien robando dinero público, a gente que debería estar en la cárcel; políticos que se lo llevan crudo, mientras nosotros, los ciudadanos de a pie, los vemos pasar y decimos que "tonto el último" o que "el que no corre vuela". "Aunque la película -nos confiesa la directora-, parte una idea original de Enrique Urbizu y su guionista habitual, Michel Gaztambide, de hace muchísimos años. Por supuesto lo hemos actualizado totalmente y lo hemos hecho más nuestro. Y de ahí surgieron la Mari, el Gallego y todas esas locuras que pasan en la película. Pero básicamente era un intento de radiografiar un poco a la sociedad actual, la picaresca española y las ganas de conseguir dinero rápido, fácil y, por supuesto, sin trabajar". Fotograma de 'Cada día nace un listo'

"Cuatro pringados intentando el robo del siglo" Además de esas evidentes influencias de Cerdos y diamantes o El lobo de Wall Street, la película también nos recuerda al gran clásico del género de nuestro cine: Atraco a las tres (José María Forqué, 1962). "Por supuesto, es un peliculón y ya mostraba como somos unos cutres haciendo las cosas. En esta película también son cuatro pringados intentando el robo del siglo, lo que pasa es que también mezclamos a la alta sociedad y a esos "listos" que se creen más inteligentes que el resto de los tontos. El problema viene cuando nadie es tan listo ni tan tonto como parece". "Por eso mezclamos Atraco a las tres con los ricos, con esta gente para la que el arte solo es cuestión de dinero -añade la directora-. Eso es algo que me llama mucho la atención: cómo la gente está invirtiendo en obras de arte sin saber ni sentir nada hacia esas obras. Es algo que me duele muchísimo. Porque en vez de estar en una pinacoteca, tenemos a un señor que por las tardes se va a su sala privada y para ver un Leonardo da Vinci que nadie más puede disfrutar. Se sienten especiales porque tienen un Ferrari Rosa y un Caravaggio que nadie más puede tener. Es algo que a mí me parece de ciencia ficción, pero que pasa". Fotograma de 'Cada día nace un listo' Mikel Blasco Mikel Blasco

¿Es Caravaggio el nuevo Santo Grial? En este caso, el cuadro que todos perseguirán es un Caravaggio, uno de los pintores más cotizados que, está muy de actualidad tras descubrirse un sleeper (durmiente), que se subastaba por 1.500 euros, cuando su valor podía llegar a 300 millones. Por eso preguntamos a Arantxa Echevarría si Caravaggio es el nuevo Santo Grial del arte al que todos persiguen: "Yo creo que sí, que es un poco lo que todos desean. Porque es lo que comentaba de que practicamente nadie puede tener uno y eso hace que los propietarios se sientan únicos. Porque ese sentimiento de posesión es algo que va mucho con el poder. Ese poder de poseer algo único" "Pero lo bonito de la peli es que la única persona que ama ese cuadro por su belleza es el gallego, que cree que es un Murillo (ríe Arantxa). Pero le da igual, porque para él es bellísimo. Se ha enamorado de ese cuadro, aunque es una persona que no tiene ni idea de arte. Esto es un poco un reflejo de lo que pasa en nuestro día a día. Estoy un poco cansada de ver a gente que habla de películas o de obras teatro que no ha entendido, pero como está de moda dice que es maravilloso. Y al revés, gente que no entiende nada y que de pronto ve algo que le fascina y se queda pillado. La cultura empieza a ser algo como de poder, en vez de lo que debería ser, algo al alcance de todos". Fotograma de 'Todos los días nace un listo'

"Por supuesto que el dinero da la felicidad" Preguntamos a Arantxa cómo se ha documentado para reflejar ese mundo de los ricos: "Basta con abrir los periódicos y tienes muchísimo material. Hay una cosa que no metimos en la película porque ya era tarde pero que nos dejó medio locos, que Elon Musk, el tío más rico del mundo, se estaba quejando de todos los impuestos que pagaba. Y que, aunque pagara la mitad de su fortuna en impuestos, seguiría siendo el hombre más rico del mundo. La realidad supera a la ficción. No sé, hay que hacer una pequeña revolución porque hay algo que no está funcionando". "En la película también hablamos de las redes sociales que producen estos seres que de pronto son hiper famosos, que tienen mogollón de sponsors, de esos youtubers e influencers que en dos meses se hacen famosos y a los que todo el mundo adora y que se creen especiales. Pero que, como le pasa a Tony Lomas en la película, caen con la misma facilidad. Estamos en un momento de la historia en el que impera esa mentalidad de rapidez, de idiotez, que no premia a la gente que estudia, que se hace un máster, que se va afuera, que se pone a trabajar... porque ese es el mileurista. Mientras que el que pega el pelotazo es el guay. Hay una frase de la peli que a mí me encanta, que dice un camarero: "No lo entiendo, trabajando no te da tiempo hacerte rico. ¿Cómo lo hacen los ricos? Eso es una cosa que a mí me preocupa". Fotograma de 'Todos los días nace un listo' Mikel Blasco Mikel Blasco Entonces... ¿Cree Arantxa que el dinero da la felicidad? "¡Por supuesto que la da! (ríe). Yo quiero enfrentarme a alguien que me diga que no la da, porque es un mentiroso o está forrado. O sea, claro que la da cuando no tienes apuros para terminar el mes, cuando puedes pagar tu alquiler o, ya soñando, incluso comprarte una casa. Es entonces cuando tienes tiempo para disfrutar la vida, cuando no estás pensando todo el tiempo en que no llegas para pagar el alquiler, que no tienes dinero para pagar los doscientos euros del campamento de los niños..." "Me hace mucha gracia cuando la gente dice esa tontería de que no la da la felicidad, porque el dinero te compra tiempo para disfrutar de la vida. Si no tienes dinero solamente puedes aspirar a sobrevivir. Piensa en todas las horas que trabajamos al día: diez, doce, con esos atascos, y todo eso para ganar un sueldo con el que te puedes pagar cuatro cosas básicas, que la mayoria de las veces no te da para pegarte caprichos. ¡Por supuesto que el dinero da la felicidad!", concluye la directora. Fotograma de 'Todos los días nace un listo'

Toni Lomas, el rey del (talent) show El protagonista de la historia es Toni Lomas (Hugo Silva), un pícaro que quedó cuarto en un talent show televisivo y que, desde entonces malvive con actuaciones aquí y allá, sacando rédito esos cinco minutos de fama: "Para mí es un desgraciado, un cabrón que va a lo suyo y que es cortoplacista -nos comenta Arantxa-. Pero no puedes evitar que te caiga bien. Y es algo que yo creo que está dentro de nuestra idiosincrasia como españoles. Es un hombre que con 50 € en el bolsillo ya es feliz porque tiene para pagarse la pensión y un bocata de chorizo". "Yo creo que eso es algo que todos fondo añoramos -añade-, que todos dejamos de vivir en el momento porque estamos todo el rato pensando en el futuro: en que me suban el sueldo, en que voy a hacer en verano... en vez de disfrutar el momentito que tienes ahora mismo con tu cerve, viendo la tele o con tu familia, que es impagable. Toni sí que vive de esta forma cortoplacista y cualquier cosa que consigue la ve como un éxito. Pasó de ser un electricista, que no tenía donde caerse muerto, a ser cuarto en ese talent show, lo que le ha permitido ligar más y hacer sus pequeños chanchullos. A mí me hace mucha gracia porque es un desgraciado que a todo el mundo le cae bien. Pero eso también es muy español también". El personaje permite a Hugo Silva deslumbranos con un par de actuaciones: "Es que canta como Dios -nos comenta Arantxa-. Pero lo mejor de todo es que me mandaba videos con coreografías horrorosas para pedirme mi opinión. Se lo ha currado un montón, ha hecho sus propias coreografías, sus arreglos musicales, e incluso ha buscado su propio coro. Hugo tiene una cosa que es maravillosa, y es que no tiene ningún tipo de vergüenza. Se mete en el papel completamente y cuando parábamos para el bocadillo seguía siendo Toni y todo lo que sentía lo incorporaba al personaje". Fotograma de 'Cada día nace un listo' Mikel Blasco Mikel Blasco

La Mari y el Gallego, dos gángsteres entrañables Para robar los cuadros, Toni buscará la ayuda de la Mari (Susi Sánchez) y el Gallego (Diego Anido), dos gánsteres también entrañables, aunque con muy malas pulgas. "Fue graciosísimo -nos cofiesa Arantxa-, porque escribí el papel pensando en Susi y cuando se lo mandé, su contestación fue: "Perdona, creo que te has equivocado de persona". O sea, la dama del cine español, esta mujer con esa elegancia que ha hecho los más grandes dramas y que es inconmensurable en teatro. Y de pronto, la meto en esa casa destartalada, con esa ropa y hablando de esa manera tan vulgar que a ella le costaba tanto, porque es una dama. Pero como es tan buena actriz, da igual lo que le pongas por delante, drama, comedia, lo va a hacer bien. Y se lanzó de cabeza al personaje y siempre me daba más de lo que yo la pedía. Ha sido increíble". "Y con Diego me pasó algo parecido -añade la realizadora-. En La infiltraba hacía de una auténtica bestia que desprendía testosterona, pero en los cortes de rodaje yo me partía de risa con él y pensaba que era un tipo entrañable, súper encantador, con muchísimo humor. Y pensé que a pesar de su aspecto tan duro, o precisametne por eso, podía quedar muy bien en comedia. Porque la comedia es una cosa muy seria. O sea, tú te ríes con los personajes, pero ellos lo están pasando fatal porque lo que les pasa es terrible. Yo les decía: "Tenéis que ser muy serios porque pensáis que váis a hacer un bisnes y les váis a decir cuatro barbaridades a este porque osda igual su clase social, porque sois la Mari y el Gallego. Y cuando que entendieron eso, que no tenían que hacer reír, que era una de las cosas que más los agobiaba, es cuando empezaron a pasárselo bomba". Fotograma de 'Cada día nace un listo'