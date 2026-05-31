Nueve detenidos y 10.000 dosis de bótox intervenidas en clínicas clandestinas en España

La Guardia Civil ha intervenido un total de 10.000 dosis de toxina botulínica (bótox) y ha detenido a nueve personas en siete operaciones contra clínicas clandestinas en Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Las personas arrestadas distribuían medicamentos y productos de medicina estética de forma ilegal, junto a otras dos personas investigadas, ha informado ese Cuerpo, que comenzó la investigación hace un año tras localizar diversos paquetes en el aeropuerto de Vitoria con medicamentos y productos sanitarios procedentes principalmente de Corea del Sur y Vietnam.

Entre esos productos encontraron dosis de bótox, ácido hialurónico y medicamentos indicados para el tratamiento de la diabetes, algunos de ellos utilizados de forma indebida para la pérdida de peso.

Los productos eran introducidos en España sin autorización sanitaria y sin respetar las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Todo esto suponía un importante riesgo para pacientes y consumidores, ha constatado la Guardia Civil.

Entre los implicados hay personas sin formación sanitaria y también profesionales colegiados que, presuntamente, realizaban tratamientos utilizando productos ilegales en peluquerías, centros de estética no autorizados o incluso domicilios particulares.

Siete operaciones en cuatro provincias La investigación se ha saldado con la detención de nueve personas y la investigación de otras dos como presuntas responsables de delitos contra la salud pública y, en algunos casos, intrusismo profesional. En Bizkaia ha habido cuatro detenidos y dos investigados, dos arrestados más en Barcelona, otros dos en Las Palmas y uno en Asturias, además del registro en varias localidades. Tras la actuación en el aeropuerto de Vitoria, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Álava ha practicado diversos registros en inmuebles y locales vinculados a la actividad investigada. Henar Álvarez explota contra la presión estética: "No queremos que nuestras hijas convivan con la anorexia y la bulimia" Como resultado de los registros en varias Comunidades Autónomas se han localizado aproximadamente 10.000 unidades de toxina botulínica de origen ilegal listas para su utilización y más de 200 viales de ácido hialurónico introducidos fuera de los canales autorizados. También han sido intervenidos más de 115.000 euros presuntamente procedentes de los beneficios obtenidos mediante estos tratamientos realizados al margen de los controles sanitarios.