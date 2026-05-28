El opositor de centro-derecha Andris Kulbergs se convierte en primer ministro de Letonia

El Parlamento de Letonia ha aprobado este jueves la formación de un nuevo gobierno. De esta forma, el diputado opositor de centro-derecha Andris Kulbergs se convierte en primer ministro y ejercerá el cargo hasta las elecciones generales del próximo 3 de octubre. Este cambio llega después de que recientes incursiones de drones provocaran la caída de la coalición gobernante.

En la Saeima (el Parlamento letón), 66 diputados de los 96 votos emitidos han respaldado la coalición mayoritaria de centro-derecha formada por cuatro partidos: la Lista Unida (AS) de Kulbergs, Nueva Unidad de la ex primera ministra Evika Silina, la Alianza Nacional y la Unión de Verdes y Agricultores.

El partido Los Progresistas, que hasta ahora formaba parte de la coalición saliente de Silina, ha quedado fuera del nuevo gobierno, desplazando el gabinete aún más al conservadurismo.

Dimisión de Evika Silina La crisis del Gobierno de la centrista-liberal Silina, que dimitió el pasado día 14 de mayo tras tres años en el cargo, se desató cuando dos drones ucranianos se desviaron, debido a las medidas de guerra electrónica rusa, según aseguró Kiev, y penetraron en el espacio aéreo letón. Allí provocaron una explosión al impactar en un depósito de petróleo vacío en Rezekne, a 60 kilómetros de la frontera con Rusia. Siliņa responsabilizó al hasta entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, del fracaso a la hora de interceptar los drones y forzó su dimisión, lo que provocó la pérdida de apoyo de los socialdemócratas Progresistas. Estos incidentes han incrementado las tensiones entre Moscú y los Estados bálticos, que acusan a Rusia de desviar electrónicamente drones, mientras que el Kremlin les acusa de permitir lanzamientos ucranianos desde su territorio, cosa que ellos niegan.

Kulbergs, empresario pro-Ucrania Andris Kulbergs, de 47 años, es un diputado de la formación de la oposición AS, una agrupación de formaciones de centro-derecha que no lidera pero en la que se ha curtido como parlamentario desde 2022. Se dio a conocer en esta legislatura a nivel nacional por sus contundentes críticas a la gestión financiera de Siliņa y por haber presidido la comisión investigadora que se encargó de examinar los sobrecostes que afectaban a la construcción de la red ferroviaria de alta velocidad Rail Baltica. Su asunto primordial en materia geopolítica, apoyar a Ucrania y reforzar la defensa de su país. En asuntos sociales, Kulbergs se muestra a favor del matrimonio homosexual, que aún no es legal en el país. Aunque se mostró a favor de votar sí a la retirada del país del Convenio de Estambul, que combate contra la violencia hacia las mujeres y la violencia doméstica, no participó en la votación sobre esa decisión. Finalmente, Letonia no efectuó su salida del convenio. El presidente de Letonia veta la ley para salir del Convenio de Estambul que previene la violencia contra la mujer RTVE.es / Agencias Antes de entrar en política, Kulbergs pasó más de dos décadas en el sector empresarial e industrial letón. Ocupó puestos de alta dirección en varias empresas privadas del sector del automóvil, entre ellas la destacada multinacional británica distribuidora de automóviles Inchcape.

La seguridad y el apoyo a Ucrania, prioritarios La seguridad ocupa un lugar prioritario en la agenda del nuevo Gobierno, especialmente en lo relativo a las fronteras de Letonia, que comparte con Rusia y Bielorrusia. Además, Kulbergs ha subrayado la importancia de la economía y la energía. El nuevo primer ministro ha asegurado ante el Parlamento no tener miedo de "asumir responsabilidad" y supervisar cuestiones que hasta ahora han sido "patatas calientes de irresponsabilidad". "La gente nos dirá muy rápidamente si lo hemos hecho bien o mal; las elecciones generales del 3 de octubre serán el veredicto sobre este gobierno", ha afirmado. En una declaración conjunta, los cuatro partidos han prometido continuar el apoyo a Ucrania del gobierno anterior y centrarse en la seguridad nacional, así como en "aplicar medidas para debilitar y aislar a Rusia": “Seremos firmes y claros sobre la necesidad de que la Unión Europea apoye la defensa del flanco oriental; es nuestra máxima prioridad”. Asimismo, se han comprometido a destinar el 5% del PIB a defensa y a desarrollar de manera decidida la industria militar y nacional.