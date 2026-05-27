Desalojados dos pabellones industriales en Vitoria, donde vivían más de cien personas

En un amplio despliegue policial, han sido desalojados los pabellones de las antiguas fábricas de URSSA y EGA en Vitoria, que estaban okupados desde 2024. En la operación han participado efectivos de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Policía Local de la capital alavesa. El operativo ha comenzado poco después de las seis de la mañana de este miércoles, en la calle Campo de los Palacios.

En esas instalaciones en desuso vivían en condiciones insalubres más de un centenar de personas, hacinadas y sin las más mínimas condiciones higiénicas y sanitarias. En total han sido identificadas 94 personas, 91 de ellas de origen magrebí. Ocho han sido conducidas a dependencias policiales para completar la identificación y a dos se les ha abierto expediente.

Una vida mejor Algunas de las personas que vivían en estos pabellones han contado como los agentes han roto un candado, han entrado a las instalaciones y les han mandado salir. Una joven que vivió allí, pero consiguió otro lugar para residir, ha relatado que no es un buen sitio, pero que no tienen alternativas porque no hay ayudas. También ha contado que todos los días la policía se acercaba para tomar fotografías de las personas que estaban en los pabellones. En cuanto a las condiciones de vida, asegura que solo disponen de una cama y un hornillo de gas para poder hacer la comida. Buscar una vida mejor: ese es el objetivo de las personas que ocupaban los pabellones, según han declarado algunas de ellas a los medios de comunicación. Conseguir un trabajo, una vivienda y poder ayudar a sus familias en sus países de origen. Quieren obtener los papeles. Otro joven aseguraba que en ese colectivo hay gente buena y gente mala. Y reconocen que es cierto que en el interior había cosas robadas.