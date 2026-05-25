Víctor Muñoz, de la Rojilla a la Roja

El extremo catalán ha vivido el último año de manera vertiginosa. Casi por estas fechas defendía la camiseta del Real Madrid en el clásico contra el Barça. Un joven talento más surgido de "La Fábrica" de Valdebebas, que como muchos otros no tenía sitio para entrar en la primera plantilla blanca. La opción de salir para seguir progresando era la mejor alternativa para el de Terrasa.

Braulio Vázquez se movió con astucia desde el Club Atlético Osasuna para hacerse con los servicios del talentoso extremo. Era una apuesta y por delante, en la práctica, estrenarse con continuidad en la primera división española. Desde el inicio se hizo con un hueco indiscutible en los planes de Alessio Lisci, y correspondió con fútbol, entrega y sentimiento de pertenencia, valores todos ellos de gran aprecio en el Sadar y por la afición osasunista.

Su peso específico fue cada vez mayor en Osasuna y con su aportación llegaron los muchos intangibles futbolísticos e incluso los goles, hasta siete en esta temporada de permanencia agónica. Su última diana frente al Espanyol en el Sadar no sirvió para dar tranquilidad al equipo y quizá sea su última presencia con la camiseta rojilla. Su apreciación y valor futbolístico han crecido como la espuma. La cola de equipos preguntando por él será larga este verano, salvo que el Real Madrid se reserve el derecho de recompra y vuelva por 8 millones al Bernabéu. El resto de pretendientes deberán pasar por caja y pagar su cláusula íntegra si quieren llevarse al pelirrojo descarado.

Durante el próximo mundial, Víctor Muñoz cumplirá 23 años. Ojalá sea así, será señal de que la selección española sigue buscando en competición el que sería su segundo Mundial. La irrupción de Muñoz en la selección es de lo más meteórica. Primera convocatoria y debut contra Serbia a finales de marzo, y en la segunda convocatoria, directo al Mundial. Será el primer jugador de Osasuna en disputar un Mundial con España, y curiosamente en esta ocasión serán dos los rojillos presentes, al ir convocado con Croacia, Ante Budimir.

Víctor es una de las grandes apuestas de Luis De la Fuente, que valora su carácter diferencial y polivalencia en la parcela ofensiva, pero no la única relativa sorpresa de una lista donde otras revelaciones como Marc Pubill o Eric García se hacen un hueco entre los convocados.

No nos olvidamos de otros dos navarros presentes en la lista, dos que se daban por seguros pese a haber atravesado problemas físicos a lo largo de la temporada: Merino y Williams. Una lesión frenó a Mikel Merino en plena eclosión del Arsenal camino a un histórico curso ganando la Premier y quién sabe si la Champions el próximo sábado. Sin embargo, el talentoso centrocampista se ha recuperado a tiempo y vuelve a entrar en el esquema de Arteta y como uno de los fijos de De la Fuente. Podríamos decir algo parecido con Nico Williams, al que una pubalgia le ha dejado al margen de muchos partidos este año; sin embargo, el extremo llega a tiempo y sueña con ser tan referencial como en la última Eurocopa.

Y pudo haber un navarro más en la lista, un habitual: Álex Remiro. El portero cascantino finalmente se quedó fuera de la terna de porteros, viéndose superado por Joan García, que a priori parece estar detrás de la titularidad que disputarán, Unai Simón y David Raya.

En resumen, cerrado el capítulo de equipos, toca ponerse en modo selección, disfrutar del Mundial y de lo que aportan nuestros jugadores navarros y un joven rojillo, que un día soñó con pasar de la Rojilla a la Roja. Lo ha conseguido.