El Monasterio de Yuste reivindica al Comité Europeo de las Regiones

El Rey ha entregado en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste, en la provincia de Cáceres, el Premio Carlos V al Comité Europeo de las Regiones. El galardón lo ha recogido la edil de Budapest y actual presidenta de esta institución, Kata Tütto. La Fundación Academia Europea e Iberoamericana, encargada de fallar este reconocimiento a través de su jurado, ha concedido este año el premio por el papel esencial que juega el Comité de las Regiones en el proceso de toma de decisiones dentro de la Unión Europea.

Tras la entrega y en su discurso de agradecimiento, Kata Tütto ha puesto a la entidad que preside como baluarte frente a la polarización, “polarización,” ha dicho, “que es una de las grandes amenazas que afronta la Unión Europea.” Tütto asegura que “el Comité es un espacio donde hay consenso, hay acuerdos y existe cooperación, y donde los políticos pueden sentarse en la misma mesa y dejar parte de sus verdades para entenderse con los demás.” Y ha añadido que, junto a la polarización, “la desigualdad es otra de las grandes amenazas que se cierne sobre Europa. Siempre ha habido conflictos y contratiempos,” ha recordado, “pero ahora se agudizan por la velocidad de los cambios con que estos se manifiestan.” A su juicio, “el mayor logro de la Unión Europea no es que hayamos eliminado los conflictos para siempre, sino que hayamos creado instituciones capaces de contener la agresión humana antes de que pueda volver a amenazar con destruirnos.” De ahí que haya subrayado la disposición del Comité Europeo de las Regiones para contribuir a una Unión Europea más resiliente, más unida y con más esperanza.”

El Rey defiende la capacidad de cohesión de las instituciones europeas Durante la ceremonia, Felipe VI ha puesto en valor el trabajo que desarrolla esta institución, “en un momento,” ha dicho, “donde impera la atomización y la exaltación de las diferencias, en ocasiones incluso a costa del bien común.” Para el Rey, “Europa es la síntesis de su diversidad, como un puzle cuya solución radica en el encaje de todas las piezas,” indicando que su encaje se resuelve con “la voluntad de vivir, trabajar y progresar juntos.” El monarca ha puesto también el acento en la labor que debe seguir asumiendo el Comité de las Regiones. “Hablamos,” ha resumido, “de una institución que debe continuar siendo un punto de encuentro entre europeos, nexo que nace del reconocimiento y la reivindicación de la diversidad a través de su auténtica garantía, que son las constituciones democráticas de los Estados miembro.”