El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, elegido para ocupar el sillón L de la Real Academia de la Lengua

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha sido elegido este jueves para ocupar el sillón L de la Real Academia Española (RAE), que quedó vacante tras la muerte del escritor peruano Mario Vargas Llosa.

El pleno de la institución ha elegido a Ramírez, cuya candidatura era la única y fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes; y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, según informa la RAE.

“Miles de nicaragüenses están viendo esto como un homenaje a mi país“

El escritor ha declarado que siente el nombramiento como un homenaje a su país natal. "Miles de nicaragüenses están viendo esto como un homenaje a mi país, están viéndolo como un homenaje a Nicaragua, a su cultura, a su lengua y sé que me están acompañando en este gran momento de mi vida", ha declarado Ramírez a la Agencia Efe desde Panamá.