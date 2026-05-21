El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, elegido para ocupar el sillón L de la Real Academia de la Lengua
- El sillón quedó vacante tras la muerte de Mario Vargas Llosa
- Ramírez, Premio Cervantes 2017, tuvo que exiliarse de Nicaragua en 2021
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ha sido elegido este jueves para ocupar el sillón L de la Real Academia Española (RAE), que quedó vacante tras la muerte del escritor peruano Mario Vargas Llosa.
El pleno de la institución ha elegido a Ramírez, cuya candidatura era la única y fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la RAE; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes; y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, según informa la RAE.
“Miles de nicaragüenses están viendo esto como un homenaje a mi país“
El escritor ha declarado que siente el nombramiento como un homenaje a su país natal. "Miles de nicaragüenses están viendo esto como un homenaje a mi país, están viéndolo como un homenaje a Nicaragua, a su cultura, a su lengua y sé que me están acompañando en este gran momento de mi vida", ha declarado Ramírez a la Agencia Efe desde Panamá.
Premio Cervantes 2017
Ramírez, Premio Cervantes 2017, es autor de más de 70 obras, entre ficción, ensayo y crónicas, traducidas a 20 idiomas. Destacan Margarita está linda la mar, Adiós muchachos, Un baile de máscaras o la serie de novela negra protagonizada por el personaje del inspector Dolores Morales.
Ha ganado los premios Dashiell Hammett, Alfaguara de Novela, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español y el Premio Laure Bataillon en Francia, entre otros. Este año ha recibido el Premio Ortega y Gasset de periodismo.
El escritor es también miembro de la Academia Nicaragüense de la Lengua.
Ramírez participó en la revolución nicaragüense que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979 y fue vicepresidente del primer Gobierno de Daniel Ortega con el Frente Sandinista.
Posteriormente, Ramírez se alejó de Ortega y hoy califica el régimen nicaragüense de "nueva dictadura". En 2021 la Fiscalía nicaragüense dictó una orden de detención tras la publicación de su novela Tongolele no sabía bailar, que trata precisamente de la represión política en su país. Ramírez decidió exiliarse (estaba de viaje por España y no regresó a su país) y desde entonces reside en Madrid. En 2023, el régimen de Daniel Ortega le privó de la nacionalidad.
Desde 2018, Ramírez tiene también la nacionalidad española.
El escritor se encuentra en Panamá, donde participa en el festival Centroamérica Cuenta, del que es uno de los fundadores.