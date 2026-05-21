Detenido en Gijón el responsable de una floristería por el uso de tarjetas bancarias sustraídas
- La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas desde comienzos de año en la comisaría de Gijón
- Los agentes detectaron un patrón en los movimientos: pagos reducidos realizados en intervalos muy cortos de tiempo
Un hombre de 65 años, encargado de una floristería en Gijón, ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito continuado de receptación, tras detectarse el uso sistemático de tarjetas bancarias robadas para realizar pagos en su propio establecimiento.
La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas desde comienzos de año en la comisaría de Gijón. Los afectados alertaron de pequeños cargos repetidos en sus cuentas después de haber sufrido robos o pérdidas de sus tarjetas, operaciones que a simple vista podían parecer compras habituales.
Los agentes detectaron un patrón común en los movimientos: pagos de importes reducidos y exactos, realizados en intervalos muy cortos de tiempo, una estrategia presuntamente diseñada para evitar que los terminales de pago solicitaran el código PIN.
Un perjuicio económico que supera los 2.500 euros
En uno de los casos investigados, se llegaron a registrar hasta nueve operaciones en apenas tres días, con un desembolso cercano a los 470 euros. Tras el análisis de todas las denuncias, la Brigada Local de Policía Judicial logró vincular al menos seis casos distintos, con un perjuicio económico que supera los 2.500 euros.
La detención del sospechoso se produjo la semana pasada. Según la investigación, el arrestado habría permitido o facilitado el uso de estos medios de pago de origen ilícito en su negocio, adquiriendo bienes sin justificar su procedencia.
Durante el operativo policial, además, fue arrestado otro individuo cuando intentaba vender en el local un teléfono móvil que había sido denunciado como robado recientemente, lo que reforzó las sospechas sobre la circulación de objetos de procedencia dudosa en el establecimiento.
Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia. Fuentes policiales señalan que el arrestado contaba ya con antecedentes por hechos similares.