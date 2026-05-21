Detenido en Gijón el responsable de una floristería por el uso de tarjetas bancarias sustraídas

Un hombre de 65 años, encargado de una floristería en Gijón, ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito continuado de receptación, tras detectarse el uso sistemático de tarjetas bancarias robadas para realizar pagos en su propio establecimiento.

La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas desde comienzos de año en la comisaría de Gijón. Los afectados alertaron de pequeños cargos repetidos en sus cuentas después de haber sufrido robos o pérdidas de sus tarjetas, operaciones que a simple vista podían parecer compras habituales.

Los agentes detectaron un patrón común en los movimientos: pagos de importes reducidos y exactos, realizados en intervalos muy cortos de tiempo, una estrategia presuntamente diseñada para evitar que los terminales de pago solicitaran el código PIN.