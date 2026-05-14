Herido un motorista en Gijón al ser atropellado por un camión robado cuyo conductor se dio a la fuga
- El suceso se produjo pasadas las 10.00 horas en la zona de Tremañes, según han informado fuentes municipales
- Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos
Un hombre ha atropellado este jueves a un motorista en la avenida de Los Campones, en Gijón, después de sustraer presuntamente una furgoneta de alquiler y emprender la huida.
El conductor del vehículo robado abandonó el lugar a pie tras el accidente y, por el momento, continúa sin ser localizado. El suceso se produjo pasadas las 10.00 horas en la zona de Tremañes, según han informado fuentes municipales.
Minutos antes, el sospechoso habría robado un camión ligero en el entorno de Sanz Crespo, aprovechando que el vehículo se encontraba estacionado con las llaves puestas en unas instalaciones de alquiler.
Durante la fuga, el conductor realizó una maniobra irregular en plena avenida de Los Campones y terminó arrollando a un motorista, que quedó atrapado bajo los bajos del vehículo. La intervención de los servicios de emergencia fue inmediata.
El conductor huyó a pie de la escena
Efectivos de Bomberos de Gijón tuvieron que desplazarse hasta el lugar para liberar a la víctima, que sufrió heridas de consideración y fue evacuada al Hospital de Jove para recibir atención médica.
Tras el atropello, el presunto autor abandonó la furgoneta y huyó a pie, lo que activó un operativo policial para tratar de localizarlo.
La Policía Local de Gijón se ha hecho cargo de las diligencias judiciales por presuntos delitos contra la seguridad vial, conducción temeraria y lesiones, mientras que la Policía Nacional investiga la sustracción del vehículo y mantiene abierta la búsqueda del sospechoso.
El incidente ha generado una notable movilización policial en una de las principales arterias del polígono de Tremañes, una zona de intenso tránsito industrial y comercial durante la mañana. Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del robo y la posterior huida.