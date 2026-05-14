Herido un motorista en Gijón al ser atropellado por un camión robado cuyo conductor se dio a la fuga

Un hombre ha atropellado este jueves a un motorista en la avenida de Los Campones, en Gijón, después de sustraer presuntamente una furgoneta de alquiler y emprender la huida.

El conductor del vehículo robado abandonó el lugar a pie tras el accidente y, por el momento, continúa sin ser localizado. El suceso se produjo pasadas las 10.00 horas en la zona de Tremañes, según han informado fuentes municipales.

Minutos antes, el sospechoso habría robado un camión ligero en el entorno de Sanz Crespo, aprovechando que el vehículo se encontraba estacionado con las llaves puestas en unas instalaciones de alquiler.

Durante la fuga, el conductor realizó una maniobra irregular en plena avenida de Los Campones y terminó arrollando a un motorista, que quedó atrapado bajo los bajos del vehículo. La intervención de los servicios de emergencia fue inmediata.