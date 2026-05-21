Desarticulada en Euskadi una red que estafaba a inmigrantes en procesos de regularización que operaba a través de cuatro asesorías

Las detenciones se practicaron el pasado día seis de mayo. Fueron arrestadas 19 personas acusadas de formar una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración ilegal. Entre los detenidos hay varios abogados que trabajaban para las cuatro gestorías involucradas, en Bilbao y San Sebastián. Y también el cabecilla de la trama que, según fuentes policiales, se encargaba de atraer a los migrantes y les aseguraba que podía conseguir los documentos necesarios.

Los acusados cobraban entre 5.000 y 10.000 euros a los migrantes para gestionar su permiso de residencia. Lo hacían con documentos falsos, entre ellos certificados de empadronamiento, acreditación de formación, reconocimiento médico y extractos bancarios para garantizar su solvencia económica. Han estafado a más de cien personas.

Operación Padrón Las investigaciones de la llamada operación Padrón empezaron en julio de 2025. En ellas han participado agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental de Madrid. También las brigadas provinciales de Extranjería y Fronteras de Bizkaia y Gipuzkoa de la Policía Nacional. Fueron funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia quienes detectaron coincidencias e irregularidades en los expedientes de diferentes solicitantes del permiso de residencia. Por ejemplo, un documento con la misma numeración que se utilizaba en las solicitudes de distintas personas.