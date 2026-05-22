'Las catadoras de Hitler', la sorprendente historia de las mujeres obligadas a jugarse la vida por el Führer

En 2012, a los 95 años y poco antes de morir, Margot Wölk reveló que había sido una de las jóvenes alemanas obligadas a probar la comida de Hitler. Unas mujeres que sabían que cualquier bocado podía ser el último. Nadie conocía su existencia, ya que Margot fue la única de ellas que sobrevivió al final de la guerra. Una sorprendente historia que inspiró la novela La catadora de Hitler (Rosella Postorino, 2018), en la que el director Silvio Soldini (Pane e tulipani) se ha basado para la película Las catadoras de Hitler, que llega este viernes, 22 de mayo, a los cines.

"No sé por qué Wolf no contó esa historia o la contó solamente justo antes de morir. Posiblemente fue un momento muy traumático para ella. Así que no lo quiso contar antes", nos comenta el director.

En cuanto si han investigado para la película, Silvio nos explica: "Rosella hizo una completa investigación para escribir su novela, pero no encontró más información que el testimonio de Margot. Por eso, en Alemania hay personas que dudan de que eso fuese verdad. Lamentablemente no hay pruebas, porque las otras catadoras y las personas que pudieron haber testificado sobre el tema murieron al final de la guerra".

Encerradas en la "Guarida del lobo" La película está protagonizada por Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, Esther Gemsch, Jürgen Wink, Emma flack, Olga Von Luckwald, Berit Vander. Está ambientada en otoño de 1943 y cuenta la historia de una joven llamada Rosa (Elisa), que, huyendo de los bombardeos de Berlín, busca refugio en el pueblo de sus suegros. Allí, en el bosque, se encuentra el cuartel general de Hitler, la llamada "Guarida del Lobo". El Führer ve enemigos por todas partes y está obsesionado con que lo envenenen. Así que, junto a otras jóvenes catadoras, Rosa es forzada a probar la comida preparada para él. Divididas entre el miedo a la muerte y el hambre, las "catadoras" aceptan su destino no sin contradicciones. Preguntamos a Silvio si ese miedo a ser envenenado tenía algo que ver con esa obsesión que tenía Hitler por el Imperio Romano: "Si, creo que tenía que ver con eso y con que estaba muy paranóico porque ya había habido ingleses que habían intentado matarlo". Fotograma de 'Las catadoras de Hitler'

"Me he concentrado en la historia de las mujeres" En cuanto a la adaptación de la novela, Silvio Soldini nos confiesea: "He tenido que cortar muchos acontecimientos colaterales que estaban en la novela para poder centrarme en la historia de estas mujeres que cada día, tres veces al día, iban a catar la comida de Hitler". "También me interesaba desarrollar la historia de amor que vive la protagonista, Rosa, con un oficial nazi, el teniente Ziegler (Max Riemelt). Así que la película, aún más que la novela, se centra en ese microcosmo de las relaciones entre esas mujeres y de lo que pasa por sus cabezas: la guerra, la violencia". La película consigue transmitir esa sensación de que cada bocado que den las jóvenes puede ser el último: "Trabajamos mucho con las actrices y antes de empezar la película tuvimos dos semanas de ensayo para poder encontrar las motivaciones de cada una de esas mujeres y darles su propia fuerza. Y entender cómo reaccionarían en el momento en el que descubren que ese privilegio de comer, cuando el resto del país pasaba hambre, también podía costarles la vida". "Esos ensayos fueron fundamentales -continúa el director-, porque cada una de las actrices pudo desarrollar su personaje y proponer ideas nuevas. Se hicieron cargo de sus personajes y los dieron vida y los desarrollaron". Fotograma de 'Las catadoras de Hitler'

Secuestrada y violada durante dos semanas Pero... ¿Por qué arriesgaron la vida de jóvenes alemanas? ¿Por qué no hombres o mujeres judías? "A los judíos, hombres y mujeres, los mandaban directamente a los campos de concentración -nos explica Silvio-. Los ancianos y los niños no tenían suficiente salud, afortunadamente. Y los hombres estaban combatiendo. Así que solo quedaban estas jóvenes, que consideraban prescindibles porque no podían combatir" Y aunque la historia nos parezca dura, la realidad fue mucho peor, como nos comenta Silvio. "La historia real fue mucho más dura. La propia Margot Wölk suavizó la historia, porque cuando volvió a Berlín, llegaron los rusos y la secuestraron y violaron durante dos semanas. Y eso está muy suavizado en la novela, porque el libro no solo es sobre su vida, parte de su historia pero luego añade más capas". "Muchas de las otras catadoras que sobrevivieron posiblemente también fueron violadas y asesinadas por los rusos", añade el director. En un momento, una de las jóvenes se queda embarazada y es ayudada a abortar por una de sus compañeras, lo que provocará la ira de sus guardianes cuando lo descubren: "Para esos oficiales, había acabado con la vida de un futuro alemán y eso no podían consertirlo ni perdonarlo". Fotograma de 'Las catadoras de Hitler'