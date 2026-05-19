El PP podría perder el Ayuntamiento de Cartagena el 1 de junio

El Ayuntamiento de Cartagena podría cambiar de manos el 1 de junio si prospera la moción de censura que han presentado Movimiento Ciudadano, el Partido Socialista y Sí Cartagena contra la alcaldesa del Partido Popular, Noelia Arroyo. Cuentan, además, con el respaldo de los dos concejales que en abril abandonaron Vox en protesta por la destitución de José Ángel Antelo. Se trata de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Amo, quienes han firmado ante notario su adhesión a la moción de censura contra Noelia Arroyo.

La moción de censura, que se presenta a un año de las próximas elecciones municipales, tendría como alternativa de alcalde al líder de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez Gallo. El resto de puestos están por determinar. Los tres partidos dicen dar el paso para acabar con lo que han calificado como "desgobierno de la ciudad", parálisis gestora y alta deuda económica del Consistorio.

"Queda por delante un año apasionante, queda un 25% de este mandato. Nosotros consideramos que es el momento de fijar la prioridad Cartagena" ha señalado Jesús Giménez Gallo, líder del Movimiento Ciudadano.

“Queda por delante un año apasionante“

En la misma línea se manifestaba ante los medios de comunicación el portavoz de Sí Cartagena. "Nuestro municipio necesita un gobierno prudente que gestione con rigor, con talento y con planificación" ha señalado Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena.

La moción de censura cuenta con los 14 apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en una corporación formada por 27 concejales. Mientras el que el gobierno local se ha quedado integrado por 12, los diez concejales del PP y los dos que aún siguen en Vox.

Esos 14 concejales han presentado a la prensa las firmas ante notario de cada uno de ellos. Un requisito imprescindible. En el documento van las rúbricas de Diego Salinas, que había abandonado VOX y el gobierno municipal y la de Beatriz Sánchez del Álamo que, también había dejado el partido, aunque en el momento de la firma notarial seguía siendo Concejal del equipo de Noelia Arroyo.

"Este paso lo damos con el acuerdo tanto regional como nacional de mi partido, y hemos comenzado los tramites para hacer una consulta a la militancia" ha destacado Manuel Torres, secretario general del PSOE Cartagena.

01.32 min La alcaldesa de Cartagena responde a la moción de censura: "Solo atiende a intereses partidistas"