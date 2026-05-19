El PP podría perder el Ayuntamiento de Cartagena el 1 de junio
- Movimiento Ciudadano, el Partido Socialista y Sí Cartagena han registrado la moción de censura
- Cuentan con el respaldo de dos concejales que abandonaron VOX en abril como protesta de la destitución de Antelo
El Ayuntamiento de Cartagena podría cambiar de manos el 1 de junio si prospera la moción de censura que han presentado Movimiento Ciudadano, el Partido Socialista y Sí Cartagena contra la alcaldesa del Partido Popular, Noelia Arroyo. Cuentan, además, con el respaldo de los dos concejales que en abril abandonaron Vox en protesta por la destitución de José Ángel Antelo. Se trata de Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Amo, quienes han firmado ante notario su adhesión a la moción de censura contra Noelia Arroyo.
La moción de censura, que se presenta a un año de las próximas elecciones municipales, tendría como alternativa de alcalde al líder de Movimiento Ciudadano, Jesús Giménez Gallo. El resto de puestos están por determinar. Los tres partidos dicen dar el paso para acabar con lo que han calificado como "desgobierno de la ciudad", parálisis gestora y alta deuda económica del Consistorio.
"Queda por delante un año apasionante, queda un 25% de este mandato. Nosotros consideramos que es el momento de fijar la prioridad Cartagena" ha señalado Jesús Giménez Gallo, líder del Movimiento Ciudadano.
“Queda por delante un año apasionante“
En la misma línea se manifestaba ante los medios de comunicación el portavoz de Sí Cartagena. "Nuestro municipio necesita un gobierno prudente que gestione con rigor, con talento y con planificación" ha señalado Juan Pedro Torralba, portavoz de Sí Cartagena.
La moción de censura cuenta con los 14 apoyos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en una corporación formada por 27 concejales. Mientras el que el gobierno local se ha quedado integrado por 12, los diez concejales del PP y los dos que aún siguen en Vox.
Esos 14 concejales han presentado a la prensa las firmas ante notario de cada uno de ellos. Un requisito imprescindible. En el documento van las rúbricas de Diego Salinas, que había abandonado VOX y el gobierno municipal y la de Beatriz Sánchez del Álamo que, también había dejado el partido, aunque en el momento de la firma notarial seguía siendo Concejal del equipo de Noelia Arroyo.
"Este paso lo damos con el acuerdo tanto regional como nacional de mi partido, y hemos comenzado los tramites para hacer una consulta a la militancia" ha destacado Manuel Torres, secretario general del PSOE Cartagena.
Reacciones de PP y VOX
Noelia Arroyo responde que este movimiento solo atiende a intereses partidistas. La alcaldesa Noelia Arroyo habla directamente de un asalto al ayuntamiento de Cartagena, haciendo rehenes a los vecinos. Cree que la actividad municipal se desarrollará a golpe de ocurrencia. Por su parte, Vox culpa al PSOE
"Poniendo de rehenes a los cartageneros, no creo que obedezca a la voluntad del resultado electoral que tuvimos en 2023" señala Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
Noelia Arroyo reconoce movimientos a lo largo de la legislatura para desalojarla del poder. Hacerla a un año de las elecciones cree que supone un asalto a la institución con los vecinos de rehenes.
La alcaldesa asegura estar triste porque entiende que no habrá beneficio para alguien sino solo un perjuicio a la ciudad. "No beneficia a nadie, solo lo hacen por ir en contra de una rival. Ellos habrán hecho sus cálculos electorales" añade Arroyo.
La moción ha sido presentada, pero aún se tiene que votar. Arroyo asegura tener poco margen de maniobra, pero recuerda que una de las firmantes pertenece al gobierno local.
Los dos concejales en el gobierno aún afines a Vox creen que la moción ha sido promovida por el PSOE. "El partido socialista tiene un interés claro y una trayectoria de no ganar ninguna elección y quieren llegar al poder como sea" declarada Gonzalo López Pretel, vicealcalde del Ayuntamiento de Cartagena.
El día 1 de junio se sabrá si prospera o no el desalojo del Partido Popular y VOX del gobierno de Cartagena con una moción de censura anunciada desde el pasado verano.