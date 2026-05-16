Trump asegura que el segundo comandante del ISIS, Abu-Bilal al-Minuki, "ha sido eliminado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado, en la madrugada del sábado en España, que Abu‑Bilal al‑Minuki, segundo al mando de ISIS a nivel global, "ha sido eliminado" en una operación realizada por fuerzas estadounidenses y nigerianas, tal y como publico en su red social Truth.

En el mensaje publicado Trump añade: "bajo mis órdenes, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo de manera impecable una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo. Abu‑Bilal al‑Minuki, segundo al mando de ISIS a nivel global". Y finaliza señalando la debilidad del ISIS tras esta operación y agradeciendo al Gobierno de Nigeria su colaboración.