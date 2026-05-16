Trump asegura que el segundo comandante del ISIS, Abu-Bilal al-Minuki, "ha sido eliminado"
- La operación ha sido realizada por fuerzas estadounidenses y nigerianas, según publicó Trump en Truth
- En su red social, el presidente de EE.UU. agradece al Gobierno de Nigeria su colaboración
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado, en la madrugada del sábado en España, que Abu‑Bilal al‑Minuki, segundo al mando de ISIS a nivel global, "ha sido eliminado" en una operación realizada por fuerzas estadounidenses y nigerianas, tal y como publico en su red social Truth.
En el mensaje publicado Trump añade: "bajo mis órdenes, valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria llevaron a cabo de manera impecable una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo. Abu‑Bilal al‑Minuki, segundo al mando de ISIS a nivel global". Y finaliza señalando la debilidad del ISIS tras esta operación y agradeciendo al Gobierno de Nigeria su colaboración.
100 militares de EE.UU. en Nigeria
El pasado 16 de febrero, las Fuerzas Armadas nigerianas anunciaron la llegada de unos cien efectivos militares de Estados Unidos al aeródromo de Bauchi, en el noroeste del país, como parte de un programa de cooperación bilateral en materia de defensa destinado a potenciar la lucha contra amenazas terroristas.
El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).
En el noroeste del país, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.
Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos realizó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste del país.