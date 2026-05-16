Matan de un disparo al cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Extremadura

El cantaor flamenco Matías de Paula, de 52 años, ha muerto este viernes en Villanueva de la Serena como consecuencia de disparos por arma de fuego en la Plaza Rafael Alberti de la localidad.

El suceso se ha producido pasadas las tres de la tarde y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.