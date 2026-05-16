Matan de un disparo al cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena, Extremadura
- Estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo
- impulso la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre
El cantaor flamenco Matías de Paula, de 52 años, ha muerto este viernes en Villanueva de la Serena como consecuencia de disparos por arma de fuego en la Plaza Rafael Alberti de la localidad.
El suceso se ha producido pasadas las tres de la tarde y hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, servicios sanitarios del Servicio Extremeño de Salud y agentes de la Policía Local.
Reconocida trayectoria en el flamenco
De Paula era natural de Villanueva y tenía una reconocida trayectoria en el mundo del flamenco.
Matías de Paula estuvo más de veinte años actuando en tablaos de Madrid, donde llegó a actuar con artistas como Pitingo, y regresó a su ciudad natal, donde impulso la creación de la peña flamenca de Villanueva de la Serena 'Diego El Chucarro', en homenaje a su padre, en la que también daba clases. Sus hermanos, Diego de Paula, guitarrista, y Sandra Fernández, bailaora, también están vinculados a este arte.
Matías Corraliza Fernández era el auténtico nombre del cantaor fallecido.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento, aunque sí se aclara que no ha habido un intercambio de disparos.