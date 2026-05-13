Muere a los 74 años la vedete valenciana Tania Doris, una de las reinas del Paral·lel

La vedete valenciana Tania Doris, una de las reinas del Paral·lel barcelonés durante varias décadas, ha fallecido a los 74 años de edad, según han informado fuentes próximas a la artista, diva del Teatro Apolo, donde protagonizó numerosas revistas como ¡Esta noche...sí o Yo soy la tentación.

Nacida en València en 1952, en el seno de una familia andaluza, bautizada como Dolores Cano Barón, estudió baile clásico español en una academia y, posteriormente, se hizo bailarina profesional, iniciándose en el mundo de la revista, donde pasó a ser, con apenas 17 años, una de las 'Chicas alegres de Colsada', descubierta por el empresario Matías Colsada.

Fue Colsada, con quien acabó conviviendo durante más de veinte años, quien le puso el nombre artístico de Tania Doris, y quien le abrió las puertas del Teatro Apolo.

Una larga trayectoria Se dedicó a la revista porque, por su altura -medía casi 1,80 metros-, no pudo ser bailarina, iniciando su carrera en el Paral·lel barcelonés hacia 1970. Retirada desde hace más de un cuarto de siglo, protagonizó a lo largo de su trayectoria obras de revista como 'Seductora', que también presentó en Madrid, La Dulce Viuda, Acaríciame, Venus de fuego, Deseada o Quiere ser mi amante. En muchas de estos espectáculos estuvo acompañada por los galanes cómicos Luis Cuenca y Pedro Peña. En el año 1983, presentó en Madrid la revista Un reino para Tania, una obra con la que viajó después a México, tras una invitación de Mario Moreno 'Cantinflas', y también presentó su película Historia de la Revista. Audios para recordar Audios para recordar - Tania Doris - 15/07/25 Escuchar audio Asimismo, en aquella época fue homenajeada por el entonces alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, en el Club Internacional de Prensa. En el año 1984 protagonizó la película musical Las alegres chicas de Colsada, dirigida por Rafael Gil, y en 1988 estrenó en Madrid la comedia musical Bésame, Johnny. Entre las últimas obras en las que participó destaca Taxi, al Apolo, en el año 1993.