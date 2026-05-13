Diana Morant reivindica en el Observatorio de Yebes el valor científico y emocional del eclipse total de agosto

El Observatorio de Yebes, en Guadalajara, ya se prepara para el 12 de agosto. Ese día, buena parte de España será testigo de un eclipse total de Sol, un fenómeno que no se veía desde hace más de un siglo. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este miércoles este observatorio con motivo del “Trío de Eclipses” que se podrá ver desde España.

Entre 2026 y 2028 habrá un trío histórico de eclipses solares visibles desde España. El primero será este verano. La ministra quiere aprovecharlo para unir a científicos y ciudadanos. Considera que los expertos deben acercar sus conocimientos a la población en los días previos para que todos puedan vivir el fenómeno “en toda su plenitud”.

A Morant le gustaría que la ciudadanía viera el espectáculo "no como una fotografía ni un vídeo, sino como la máxima expresión de la naturaleza". En este sentido, ha destacado el valor científico y emocional del fenómeno.

"Es la máxima expresión de la naturaleza, de qué somos. Cuando lleguemos a ese momento con nuestras gafas protectoras, que estemos viendo la naturaleza a través de las respuestas que ya nos ha dado la ciencia. Parece ruborizante, ¿no? Creo que va a ser muy emocionante y que todos nos vamos a convertir en seres muy pequeñitos”, ha indicado.

En este contexto, el meteorólogo y presentador de Aquí la Tierra, Jacob Petrus, cree que la clave estará en compartir el momento: “Yo creo que es un momento también para recordarle a la gente, puesto que es un momento histórico, que no lo vivan de forma individual".

"Por favor, que lo vivamos como colectividad, que lo disfrutemos en sociedad, lo disfrutemos en familia, con los amigos. Y encima tenemos la gran suerte de que es en agosto, es por la tarde. Es un momento maravilloso precisamente para eso, para disfrutarlo en comunión”, ha afirmado.

Aunque todavía faltan tres meses, ya se están reservando algunos sitios estratégicos para vivir el eclipse desde distintos puntos de España. Múltiples personas buscan el mejor lugar para captar el momento histórico. Los expertos recuerdan que la cámara del móvil puede dañarse durante un eclipse si no se utiliza la protección adecuada.