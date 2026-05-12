RTVE.es estrena el tráiler de la esperada 'Día de caza', con Rossy de Palma, Blanca Portillo y Carmen Machi

RTVE.es estrena el tráiler de Día de Caza, una revisión en clave femenina de La caza, de Carlos Saura, dirigida por Pedro Aguilera y protagonizada por Carmen Machi, Blanca Portillo, Rossy de Palma y Zoé Arnao. Coescrita por el propio Aguilera junto a Lola Mayo, Día de Caza plantea una mirada actual sobre las tensiones personales, sociales y generacionales que atraviesan a sus protagonistas. Cuenta con la participación de RTVE y se estrenará en cines el 3 de julio.

La película cuenta la historia de Blanca, Rosa y Carmen, tres amigas de mediana edad que tras mucho tiempo sin coincidir todas juntas, quedan junto con Diana, la joven y taciturna sobrina de Rosa, para ir a cazar a un coto de caza que Blanca heredó de su tío José.

Entre risas comparten los complicados momentos por los que están pasando en sus vidas. La relación con los hijos, separaciones, infidelidades, la menopausia, problemas con el alcohol, importantes proyectos profesionales… El calor, insoportable, asfixiante, y las conversaciones sobre temas del pasado van subiendo de tono hasta acabar enfrentando a las mujeres. Imposible no recordar que casi 60 años atrás, otro día de caza, en aquella misma finca, acabó en tragedia.

Fotograma de 'Día de caza'

Día de Caza es una producción hispano-francesa de GONITA FILMACCIÓN SL en coproducción con DÍA DE CAZA AIE y MONDEX ET CIE (Francia). Producida por Jaime Gona, que acaba de incorporarse al área de Cine de Secuoya Studios, con producción asociada de Stephane Sorlat y Thomas Pibarot, y la producción ejecutiva de Anna Saura. Cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y Canal Extremadura; la financiación del ICAA y la Junta de Extremadura y el apoyo de Media y la Comunidad de Madrid.

La película fue codesarrollada gracias a la ayuda concedida por Ibermedia, se desarrolló en la primera edición del programa de Residencias de la Academia de Cine y participó en Ventana CineMad en 2021. Sideral distribuirá Día de caza en salas españolas, mientras que las ventas internacionales están a cargo de Latido Films.