Hugo Silva protagoniza 'Un hijo': "Creo que la dureza de mi personaje viene del miedo y el dolor"

Nacho La Casa (Ozzy), dirige Un hijo, un drama familiar que protagonizan Macarena García, Hugo Silva y el debutante Ian Cortegoso, que se basa en la novela homónima de Alejandro Paloma, que ganó el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y que pone sobre la mesa la importancia de la psicología infantil. Una película que cuenta con la participación de RTVE y que llegará a los cines el15 de mayo.

Un hijo cuenta la historia de María (Macarena García), una psicóloga escolar que intuye que tras la aparente felicidad de Guille (Ian Cortegoso), un niño de 8 años recién llegado al cole, se esconde un secreto de imprevisibles consecuencias. Para averiguarlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, vencer la intransigencia de su padre, Manuel (Hugo Silva).

01.51 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Un hijo', una película de Nacho La Casa con Macarena García y Hugo Silva

“Hay algo que me llamó mucho la atención del personaje –nos confiesa Hugo-, que es el tema de la paternidad y cómo heredas ciertas cosas que, incluso no estando de acuerdo con ellas, a lo mejor inculcas luego a tus hijos. Por ejemplo, esa cosa que tiene mi personaje de endurecer a su hijo porque se va a enfrentar a un mundo mucho más malo y perverso que él”.

“Es algo que me recordaba mucho a mi padre –nos confiesa el actor-, que era un tipo súper sensible, súper cariñoso, pero que había aprendido de pequeño que tenía que ser duro. Y conmigo tenía esa contradicción. Por un lado, era súper cariñoso, casi lo recuerdo más cariñoso incluso que mi madre, pero también quería que yo no sufriese, me quería proteger. Y muchas veces me protegía inculcándome que tenía que ser fuerte, diciéndome que no había que mostrar mucho las debilidades. Que es lo que hace Manuel con Guille en la película. Eso me emocionó muchísimo y tuve muchas ganas de interpretar a Manuel”.

Curiosamente, el año pasado, Hugo Silva interpretó a otro padre callado y misterioso en La buena suerte (Gracia Querejeta, 2025). “Soy padre desde hace 16 años y supongo que ya me tocaba interpretarlos en el cine –nos confiesa-. Es cierto que entre esos dos padres hay un paralelismo, porque ambos guardan un secreto que acabaremos descubriendo. En Un Hijo creo que esa dureza del personaje vine del miedo y el dolor”.

Fotograma de 'Un hijo' 5

Macarena García es María En ese momento es cuando María, una psiquiatra infantil, entrará en la vida de Guille y Manuel. “María se encuentra en crisis total. Se siente muy frustrada por no poder hacer su trabajo bien, con el tiempo necesario para cada niño. Le apasiona poder acompañar y cuidar de la mejor manera posible a los niños para que no pierdan la pureza de la infancia. Y está dando vueltas de un colegio a otro, intentando que se la tenga en cuenta. Entonces aparece Guille y su caso la obsesiona por completo. Quiere descubrir lo que pasa porque ve que detrás hay un gran misterio, un gran secreto, y necesita saber que es. Porque sabe que es algo serio”. “Y es que Guille parece un niño muy feliz y alegre, pero hay varias conductas que le llaman la atención –añade la actriz-. Solo tiene una amiga, no para de hacer unos dibujos extraños de manera muy obsesiva y cree mucho en la magia. Y piensa que cuando se haga mayor sus problemas se solucionarán de repente”. Fotograma de 'Un hijo' 5 “María también se da cuenta de que el niño guarda secretos, que hay cosas que no cuenta –continúa Macarena-. Por ejemplo, que se hace pis todas las noches y que lo oculta para que el padre no se entere. Y hay varios momentos en los que dice: “pero que mi padre no se entere”. Ve que el niño tiene miedo a la hora de comunicarse y de expresar la verdad. Descubre que el problema está en esa relación entre el padre y el niño y por eso intenta adentrarse en ella”. Algo que no le hace mucha gracia a Manuel, como nos confiesa Hugo Silva: “Mi personaje teme a esa psicóloga porque es quien lo obliga a enfrentarse a sus miedos, a sus dolores, a sus heridas. Algo que se resiste a hacer porque está muerto en vida, totalmente enterrado. Porque no solo tiene miedo de que su hijo sufra, sino también de enfrentarse a su propia culpa, porque también tiene mucha culpa. Y eso hace que siempre esté enfadado”. Fotograma de 'Un hijo'

“Debería haber muchos más Psicólogos infantiles” En cuanto a por qué quiso adaptar la novela al cine, Nacho La Casa nos confiesa: “Cuando leí la novela de Alejandro me removió mucho por dentro y vi que era necesario contar esta historia, que tenía potencial para convertirse en una película que atrajese a un público muy amplio. La historia me llegó por experiencias personales que viví de niño y que ponen en valor la fragilidad de la infancia. La novela me devolvió la mirada a esa edad que hemos tenido todos y que cuando nos volvemos adultos digamos que nos vamos olvidando de que el mundo, cuando éramos niños, lo interpretábamos con unas gafas que son muy diferentes a las que usamos cuando somos adultos”. “Ese reposicionamiento, esa reencarnación en la infancia, me hizo ser plenamente consciente de esa vulnerabilidad, esa fragilidad de los más pequeños –añade el director-. A veces nos olvidamos de que hay que protegerlos más de lo que pensamos, porque están en riesgo. Por eso en muchos colegios hay psicólogos, pero debería haber muchos más, para que alertarán a los padres de los problemas que pueden llegar a sufrir los niños”. Fotograma de 'Un hijo' 5

“Mi personaje es una psicóloga investigadora” Ese misterio que tiene que desentrañar María hace que el personaje nos recuerde un poco a Sherlock Holmes: “Yo creo que es una psicóloga orientadora investigadora. Como el niño habla de un secreto y hay cosas que no cuadran, mientras que su padre se esconde tras una coraza, ella tiene que investigar, ir atando cabos. Y creo que eso es lo que hace que la película también sea un film psicológico y que el espectador, aparte de conmoverse mucho y emocionarse mucho, también va a estar muy intrigado”. “El papel de Macarena es exactamente el de una detective emocional –añade Nacho La Casa. Tiene que averiguar si detrás de la mente de Guille se esconde algún problema, algún drama o realmente no hay nada. Y lo que hace es que, a través de los dibujos que le va encargando y las diferentes sesiones que tiene con él, ella tiene que ir interpretando alguna pista que le lleve a resolver ese misterio”. “Esos dibujos forman parte de la novela -añade el director-. Nosotros lo que hicimos fue reproducirlos de manera muy parecida. Y ahí están las pistas que tienen, tanto Macarena como los espectadores, para intentar deducir lo que pasa. Son las pistas para llegar a resolver ese misterio”. Fotograma de 'Un hijo' 5

“Ian tiene mucho talento” Destacar que Ian Cortegoso, que tenía 8 años cuando rodó la película, es todo un descubrimiento. “Es un gusto de criatura –asegura Hugo-. Y tiene un talento natural. Hay una cosa fundamental para abordar a un personaje que es que tu cuerpo lo entienda, que tu intuición esté totalmente alineada con la historia que se está contando. Y él lo tiene. Hacía las cosas de una forma instintiva. Conseguía que todo resultara muy fácil”. “Disfrutaba mucho del rodaje, no se quería ir y estaba muy contento –añade Macarena-. Trabajar con Ian ha sido para mí un aprendizaje muy grande, porque transmitía verdad, como solo pueden hacerlo los niños. Nosotros, como adultos, ya estamos muy condicionados por todo, pero él tenía esa frescura y naturalidad que me hacía entender cosas de mi personaje y también cosas como actriz. Porque el era muy intuitivo, súper alegre… y ha hecho que el rodaje sea muy bonito por muchas razones”. Fotograma de 'Un hijo' 5 “Yo creo –añade Nacho La Casa-, que una de las cosas más bonitas de la película es ese juego de miradas que tienen Macarena e Ian en cada una de las sesiones que tienen en la consulta de la psicóloga. Y yo aquí tengo que destacar tanto la interpretación de Macarena como la madurez de Ian con solo ocho años. Ian supo hacer las pausas, desviar la mirada, fijarla… creo que hizo un trabajo fabuloso, impropio de su edad”. “El gran reto era que un niño de ocho años sostuviera el peso de la película –añade el director-. Por eso establecimos una relación personal muy especial con él. De hecho, desde el primer día que entró en el casting tuvimos una gran conexión con él. Y durante los ensayos, durante el rodaje, jugando con él, hablando mucho de sus aficiones… intentamos llevarlo a los sitios adonde tenía que llegar en la interpretación por otras vías. Porque con esa edad no tenía la capacidad real para entender las motivaciones reales de su personaje. Hay ciertas emociones que vive el personaje, que un niño con ocho años es muy difícil que pueda comprenderlas para luego interpretarlas”. Fotograma de 'Un hijo'