Asturias refuerza sus protocolos sanitarios ante la alerta internacional por hantavirus
- Asturias ya cuenta con un protocolo de salud pública que contempla incluso el aislamiento domiciliario
- Sanidad insiste en que el hantavirus presenta “pocas probabilidades de derivar en una transmisión comunitaria”
La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha actualizado y reforzado sus protocolos para garantizar una respuesta rápida y segura ante posibles escenarios de riesgo relacionados con emergencias sanitarias como la pasada Covid-19.
El origen autonómico del paciente se mantiene en privado
Después de que el paciente español ingresado en el Hospital Gómez Ulla volviese a dar positivo en la segunda PCR de confirmación, la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha evitado aclarar si se trata de uno de los tres asturianos que permanecen bajo seguimiento.
Saavedra ha defendido que tanto la identidad como la procedencia autonómica del paciente forman parte de su ámbito privado y están protegidas por la normativa de protección de datos.
“Estamos hablando de un tema de protección de datos y quien tiene que conocerlo es el enfermo. El paciente es quien tiene que saber su situación clínica. Así que no, no sé de qué comunidad es. Sé que presenta síntomas leves y que ha sido trasladado a la unidad de aislamiento”, ha explicado.
Una oportunidad para reforzar y actualizar protocolos
Ante la alerta internacional por hantavirus, el Principado ha decidido centralizar la atención sanitaria y la posible confirmación diagnóstica en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que dispone de un protocolo específico para la detección, el aislamiento y el manejo de casos sospechosos o confirmados.
Saavedra ha recordado además que Asturias ya cuenta con un protocolo de salud pública que contempla incluso el aislamiento domiciliario, aunque ha insistido en que el hantavirus presenta “muy pocas probabilidades de derivar en una transmisión comunitaria”, ya que su cadena de transmisión es “muy corta” y se produce principalmente por contacto estrecho.
Por ello, la consejera ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad, subrayando que la situación actual “no es comparable” a la vivida durante la pandemia de la Covid-19.