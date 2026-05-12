Asturias refuerza sus protocolos sanitarios ante la alerta internacional por hantavirus

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha actualizado y reforzado sus protocolos para garantizar una respuesta rápida y segura ante posibles escenarios de riesgo relacionados con emergencias sanitarias como la pasada Covid-19.

El origen autonómico del paciente se mantiene en privado

Después de que el paciente español ingresado en el Hospital Gómez Ulla volviese a dar positivo en la segunda PCR de confirmación, la consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha evitado aclarar si se trata de uno de los tres asturianos que permanecen bajo seguimiento.

Saavedra ha defendido que tanto la identidad como la procedencia autonómica del paciente forman parte de su ámbito privado y están protegidas por la normativa de protección de datos.

“Estamos hablando de un tema de protección de datos y quien tiene que conocerlo es el enfermo. El paciente es quien tiene que saber su situación clínica. Así que no, no sé de qué comunidad es. Sé que presenta síntomas leves y que ha sido trasladado a la unidad de aislamiento”, ha explicado.