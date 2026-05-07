El Principado asegura que los asturianos del crucero afectado por hantavirus están bien

Los tres asturianos a bordo del crucero MV Hondius, afectado por hantavirus, continúan sin síntomas. Se encuentran aislados y están considerados, por el momento, contactos no estrechos.

Traslado al Gómez Ulla de Madrid el lunes

La previsión es que el barco llegue a Tenerife el domingo y que, el lunes, los tres asturianos sean trasladados —junto a otros 11 pasajeros españoles— al hospital militar Gómez Ulla de Madrid. Allí se activará un protocolo de aislamiento que está generando diferencias de criterio entre administraciones.

El centro madrileño se prepara para desplegar su Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, utilizada ya en anteriores crisis sanitarias, como la del ébola o los primeros momentos de la pandemia de coronavirus.

Los tres asturianos “se encuentran bien”

Tras el choque entre los ministerios de Sanidad y Defensa sobre la obligatoriedad o no del aislamiento, la consejera asturiana de Salud, Concepción Saavedra, ha matizado sus declaraciones iniciales. Primero aseguró que el aislamiento sería obligatorio y, posteriormente, aclaró:

“Deben firmar un consentimiento informado. Partimos de la premisa de que van a colaborar con esas medidas de cuarentena previstas por responsabilidad, pero, si fuera necesario, actuaríamos con todos los mecanismos legales por parte del Ministerio para garantizar la seguridad sanitaria de la población”.

Por su parte, la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, ha asegurado que los tres asturianos “se encuentran bien”. También asegura que el Principado cuenta con la experiencia y los medios para atender una crisis de este calibre si fuese necesario.