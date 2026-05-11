Sin servicio de autobús entre Mérida y Sevilla por problemas de la empresa LEDA

Un aviso en la página web de la empresa LEDA, Líneas Extremeñas de Autobuses, informa de que debido a causas logísticas imprevistas su servicio permanece suspendido. La interrupción afecta a una de las rutas de autobús más utilizadas en la región, la que conecta Mérida y Sevilla.

La situación económica de la compañía es crítica. LEDA se encuentra en concurso de acreedores y sus empleados denuncian que llevan varios meses sin cobrar la nómina. Además, en las últimas semanas, ya ha habido continuas incidencias en la línea por problemas de la empresa.

La Junta de Extremadura exige una solución urgente Tras cuatro días con el servicio interrumpido y sin visos de que se solucione en un corto plazo, la Junta de Extremadura exige al Ministerio de Transportes, responsable de la ruta, una solución. Le pide que adjudique de forma provisional la línea Mérida-Sevilla a otra empresa o bien que elabore un contrato de emergencia del servicio. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, asegura que ya han iniciados los trámites para retirarle la concesión. Además, afirma que las negociaciones con la empresa no están siendo fáciles. LEDA ha pedido 150.000 euros por ceder la línea y la estación de autobuses de Almendralejo, de la que tiene la titularidad.